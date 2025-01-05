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東好萊塢車禍肇逃1女重傷 警徵線索緝凶

洛杉磯訊
東好萊塢22歲女子遭灰色轎車撞傷逃逸，警方查監視器見事前有可疑男子尾隨，籲民眾提供線索緝凶。（截至abc7電視台）
東好萊塢22歲女子遭灰色轎車撞傷逃逸，警方查監視器見事前有可疑男子尾隨，籲民眾提供線索緝凶。（截至abc7電視台）

好萊塢一名22歲女子去年10月16日凌晨3時許在西大道（Western Avenue）遭灰色轎車撞擊重傷，肇事司機逃逸。警方調閱監視器發現，受害女子事發前疑遭陌生男子尾隨，該男將車停放克林頓街（Clinton Street）後離去，其身分及與本案關聯待查，警方也呼籲請目擊民眾提供線索以助緝凶。

影音：監控視頻；後製：記者張庭瑜

根據洛杉磯警局指出，事故發生在當日凌晨3時41分。事發前，監視器畫面顯示，受害者似乎正試圖逃離一名跟隨她的男子。畫面中，兩人均步行穿越馬路，但在受害者被車撞倒前，男子已轉身離去。肇事車輛未作停留，直接沿西大道向北疾駛而去。

事發後，急救人員抵達現場，為傷者進行初步治療，隨後將她送往醫院，目前女子傷勢嚴重。警方指出，疑似跟隨受害者的男子在事故後離開現場。據了解，跟蹤男子事發前曾將車輛停放於克林頓街中央，但事後未與警方聯繫說明，身分成謎。

警方強調，肇事逃逸案性質嚴重，希望知情人士積極提供線索。任何有相關信息者，請聯繫洛杉磯警局西交通分局警探莫頓（Det. Morton），電話213-473-0233，警探霍姆斯（Det. Holmes），電話213-473-0238。警方呼籲，公眾協助是解決此案、將肇事者繩之以法的關鍵。

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