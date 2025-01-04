洛杉磯數百僑團 女高音楊紫萍美妙歌聲中跨年
華人社區跨年夜非常熱鬧，華人女高音楊紫萍2024年12月31日晚在亞凱迪亞舉辦跨年演出，數百僑團代表參與；大家在美妙的歌聲中，迎接2025年到來。楊紫萍在南加社區非常活躍，參與各種演出，她表示，希望借助演唱會形式，向各界展示中國歌曲之美。
活動由美國華人社團聯合會和美國大西北總商會聯合主辦，楊紫萍曾獲「金號獎」中國觀眾最喜愛的十大金榜歌手和加拿大國際藝術節民族唱法金獎，並是美國大西北總商會執行主席。楊紫萍表示，這是她第一次在洛杉磯舉辦跨年演唱會，希望能在這個特別日子，讓南加華人享受中華文化之美，同時希望華人第二代移民喜歡中文歌曲和熱愛中華文化。演唱會包括民族歌劇精選、中國民歌和英文歌曲等。
現場她演唱「珊瑚頌」「紅梅贊」「走進春天」等中國民族劇選段，及中國民族歌曲串燒民謠和中英文流行歌曲，在南加地區活躍的華人歌手Tiger薛和潘松林等，也演唱經典歌曲。
美國華人社團聯合會監事長趙林、執行長林連連和理事長兼美國大西北總商會會長江風年到場支持，他們表示，楊紫萍美妙的歌聲和對生活的熱愛，為社區華人帶來無數感動與共鳴。她用音樂傳遞溫暖，用歌聲凝聚力量，讓大家在繁忙生活中，再次感受到中文歌曲的美好。
前蒙市市長林達堅為楊紫萍頒發榮譽狀，他表示，在美妙歌聲中跨年，別有一番意義，也豐富南加華人的生活。
活動吸引300多名賓客參與，包括聖蓋博市議員赫喬治、美華聯榮譽主席鹿強和林日昇、執行主席虞清等，活動還準備抽獎環節，大家在歡聲笑語中迎新年。
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