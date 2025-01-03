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南加飛機撞家具廠房 2死18傷

編譯組／綜合報導
滅火後的現場仍持續冒煙。（ABC 7）
滅火後的現場仍持續冒煙。（ABC 7）

橙縣富樂頓警方表示，2日在南加州一處大型家具製造廠房內，一架小型飛機墜入屋頂，造成2人死亡、18人受傷。當時該廠房內至少有200名員工正在工作。

富樂頓市警方發言人威爾斯（Kristy Wells）表示，目前尚未確認死者的身分，不清楚他們是飛機上的人還是地面上的人。

根據飛行追蹤網站 FlightAware 的數據，這架飛機在從橙縣富樂頓市立機場起飛後不到兩分鐘即墜毀。該機場距離迪士尼樂園僅6哩。位於街對面的車輪製造商 Rucci Forged 的監控錄像顯示，飛機墜入建築物時機身傾斜，隨後引發猛烈爆炸，冒出黑煙。

威爾斯表示，消防員和警方趕到現場撲滅起火，並疏散周邊的企業。

機場運營員工Chris Villalobos表示，在接到有飛機墜毀的電話後，他來到倉庫查看情況。他提到，這架飛機的擁有者是機場的常客，經常從該機場起飛。機場的聯邦航空管理局（FAA）人員告知，事故飛機為單引擎的Van's Aircraft RV-10。

附近的保全錄影顯示，飛機墜落時已經失控，成90度掉落，撞擊後引發大火，濃煙並迫使百餘人疏散。富樂頓消防局3時25分回報，火勢已經撲滅。

墜機後的大火。（取自X @John Schreiber）
墜機後的大火。（取自X @John Schreiber）
墜機前一刻，紅圈處為小飛機。（取自X @John Schreiber）
墜機前一刻，紅圈處為小飛機。（取自X @John Schreiber）

橙縣 加州 迪士尼

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