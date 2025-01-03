這波流感特嚴重 華人全家「中鏢」

今年流感疫苗接種率明顯下降，造成人們免疫力低下。（記者邵敏╱攝影）

南加地區流感季節正在進行中，感染病例激增。不少華人反映，今年的流感比往年更厲害，全家老少都中招，最明顯的症狀就是嗓子劇痛，咳嗽停不下來。專家解釋，今年流感嚴重背後原因很多，其中包括很多人對病毒的免疫力 降低。

洛杉磯縣華人Steven張，一家老少五口人全部出現重感冒癥狀，家中咳嗽聲此起彼伏。張太太說自己的嗓子像刀割一樣，聲音嘶啞幾乎說不出話來，尤其晚上咳得最厲害，「我已經好幾個晚上因為咳嗽無法入睡了」。感冒症狀最先從在校就讀的孩子開始，接著張先生、張太太相繼中招，最後外公、外婆也被傳染。

「我最擔心老人，剛出現症狀時，就盡量和家中老人保持距離，戴口罩、分餐。」張女士焦慮的表示，「沒想到還是防不勝防，兩個老人也沒有逃過這波流感病毒。」

羅斯密市居民Rachel高一家三口剛從重感冒中逐漸恢復，「我們都折騰一個多星期了，高燒持續兩天，嗓子很不舒服，咳嗽有痰，全身無力」。Rachel 說，因為身體好，往年一家人很少感冒，「今年特別不對勁，或許前幾年感染過新冠，體質變差」。

南加大 亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital)傳染疾病控制委員會主任江華表示，現在是冬季呼吸道感染疾病的高發時間段，流感病毒感染顯著增加。

提及2024年流感比往年嚴重，江華認為原因很多，主要是近三年新冠流行，流感病毒感染很低，造成人群流感免疫力降低；加上不當的疫苗推銷，使公眾對衛生機構的信心下降，造成流感疫苗 接種率明顯下降，使免疫力低下。

江華強烈建議民眾儘快接種流感疫苗，「今年疫苗使用的病毒株，和目前檢測到的流行株配對甚好」。他指出，家庭成員多人感染呼吸道病毒是常見現象，應及時檢測，應用相對的抗病毒藥物，「今年有FDA批准的家用測試盒，可同時測試流感和新冠病毒抗原，各大藥房均有出售，可考慮使用 」。