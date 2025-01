華男感冒線上看診 1小時後不治

亞馬遜Prime會員可以每個月9美元或每年99美元的價格,享受One Medical服務。(取自Amazon)

住在屋崙(Oakland)的華人董先生(Philip Tong)2023年底出現感冒症狀,接受亞馬遜 所屬的One Medical線上看診,隨後病情急速惡化,送院不治。妻子Suzanne Tong對One Medical提告,指責醫生並未重視先生已經喘不過氣且腿部發紫,只要他用「吸劑(inhaler)」就好,才會導致45歲的先生不治。

每日郵報(dailymail)報導,身為家事律師(family lawyer)的董太太,在遞交給阿拉米達高等法院訴狀中指出,亞馬遜One Medical與後來收治先生的Alta Bates Summit醫療中心,都有醫療疏失。先生的突然過世,對她與兩個孩子造成極度精神創傷。兩名女兒同為原告,每日郵報稱,本案是亞馬遜One Medical首度被提告醫療疏失致病患死亡。下次開庭訂於2025年3月。

董太太描述,先生生前罹患糖尿病,是One Medical的會員,2023年12月18日因為嚴重感冒症狀求助One Medical。雖有醫師初步查看,但狀況持續惡化,因此登記當天的線上門診。雖然董先生喘不過氣且腿部發紫,但線上看診中,醫生只簡單讓他使用「吸劑」(simply told to take an inhaler)。線上門診結束約一小時後,董先生感到極度不適,送往Alta Bates Summit醫療中心的急診部。董太太說,「先生在急診的候診室倒下,隨後宣告不治;整個過程非常迅速、沒有預兆,甚至來不及說最後的話。」

董太太認為,如果One Medical或醫院有正確處置,董先生就不會喪命,他們一家人還能快樂生活。董太太說,她不相信一個45歲的(壯年男子),會因感冒而死;這樣的結果,家人難以接受。「在2024年12月28日舉行的葬禮上,所有人都很震驚(we're all in shock),都無法相信會發生這樣的事」。

對董家案例,One Medical發言人告訴每日郵報,有法律規定,他們無法討論、披露病患資訊,因此對該個案無法置評。但是One Medical不認同,與醫師接觸時間長短,或線上還是線下看診,會影響醫療服務質量的說法。「醫療服務質量與病患安全,一直是我們工作的重點,我們會認真對待每一位病患」。

每日郵報指出,亞馬遜、沃爾瑪及好市多 ,近年都極力發展線上醫療服務,但各有成功與失敗之處。亞馬遜雖然在2018年購入處方藥商PillPack,但之後幾次的併購嘗試都告失敗,直到2022年底開設Amazon Clinic,並在2023年購入One Medical才算站穩腳跟。One Medical原屬總部設在舊金山 的「1Life Healthcare Inc」,加入亞馬遜後帶來20地市場與200多間醫療院所。

One Medical有超過80萬名員工,為會員提供24小時的線上看診,與到府服務。亞馬遜Prime會員可以每個月9美元或每年99美元的價格,享受One Medical服務,同時家人也能以每月6美元的價格加入。