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鮑爾迪山受歡迎步道遭大範圍關閉 惹民怨

編譯陳盈霖／綜合報導
不少居民商家認爲鮑爾迪山步道持續關閉並不公平。（KTLA 5）
不少居民商家認爲鮑爾迪山步道持續關閉並不公平。（KTLA 5）

每日郵報報導，聖伯納汀諾縣（San Bernardino）鮑爾迪山（Mount Baldy）大受歡迎的步道，幾個月以來遭受「不公平」理由關閉，遊客、居民不滿聲浪增加。自今年秋季橋火（Bridge Fire）肆虐當地，燒毀20多處房屋及超過5萬畝山坡後，聯邦林務局（U.S. Forest Service）關閉這些步道至2025年12月止，旨在確保公眾安全，促進受損植被和土壤的自然恢復。

然當地居民和商家批評這項決定，認為安全隱患的說法毫無根據。63歲鮑爾迪山村（Mr. Baldy Village）居民德伯尼斯（Cindy Debonis）表示，這座令人驚嘆的山仍可供遊客步行且安全。「他們總說這和火災有關，但現在已沒什麼可燒了，」她說，「我認為這對商家和當地居民相當不公平。我想走路，我想爬山，這是我生活的地方。」

與此同時，三位登山者無視禁令，冒著被罰款5000元風險，攀爬以險峻山脊和陡峭懸崖聞名的惡魔脊步道（Devil's Backbone Trial）。他們告訴洛杉磯時報，沿途並未發現任何火災損害跡象。莫雷諾谷（Moreno Valley）的羅薩斯（Isaiah Rosas）說︰「步道狀況很好，很多人跟我們一起上、下山。」

火災可見影響和大規模關閉措施間的矛盾，已在社交媒體上引發激烈爭論。批評者指責違規登山者「無知且自私」，不少人認為林務局過度干預，特別是林務局對封閉區域內娛樂性商業活動給予「例外處理」，致使爭議加劇。

躲過火災的家庭經營滑雪場鮑爾迪山度假村（Mt. Baldy Resort）繼續營業，度假村的餐廳Top of the Notch依然開放，當雪季來臨時，滑雪道也將恢復營運。該度假村總經理埃林森（Robby Ellingson）曾遊說調整封閉區域邊界，但最終僅獲准繼續營業。他對步道全面封閉感到沮喪，希望當積雪融化時，森林能提前開放。

聯邦林務局發言人迪爾克斯（Dana Dierkes）在給洛杉磯時報的電郵中承認，像惡魔脊和滑雪小屋（Ski Hut Trial）等受歡迎的步道並未直接受火災影響，但這些步道通往受損區域，火災後山體變得光禿禿，增加冬季風暴、雨季期間發生山崩和土石流風險。「季節性天氣結束後，我們將重新評估潛在危險情況，看是否可以重啟某些區域」。

當地居民目前正為不可避免的冬季暴風雨提前做準備。儘管如此，他們對如此大範圍步道封閉仍感挫敗，甚至連提供壯麗山谷景觀，鋪砌道路的格蘭杜拉山脊路（Glendora Ridge Road）也依舊關閉。對他們而言，在一個晴朗無雲且看不出危險的日子，簡單的晨間遛狗散步，可能讓他們面臨5000元罰款，「既不合理也過於苛刻」。

自今年秋季橋火發生後，鮑爾迪山步道關閉至明年底，不少居民商家認爲不公。（KTLA...
自今年秋季橋火發生後，鮑爾迪山步道關閉至明年底，不少居民商家認爲不公。（KTLA 5）

鮑爾 洛杉磯

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