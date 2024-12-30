我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

男被迫認弒父 內陸今年最荒誕新聞

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加州芳塔那市（Fontana）一名男子在被警方審訊後承認弒父；然而調查結束後，他的父親卻被發現安然無恙地活著。（截圖自KCAL News電視台）
南加州芳塔那市（Fontana）一名男子在被警方審訊後承認弒父；然而調查結束後，他的父親卻被發現安然無恙地活著。（截圖自KCAL News電視台）

內陸媒體The Press-Enterprise報導，盤點2024年在內陸帝國發生十大奇趣新聞。其中前五則為︰

1、聖伯納汀諾縣芳塔那市警方經過16小時審訊，一名男子被迫「承認」殺害父親；但是後續調查發現，他的父親依然健在。整個案件變成心理折磨。該男子提告成功，獲得89萬8000美元賠償，這無疑是內陸帝國2024年最荒誕故事之一。

2、一隻被稱為嘉樂娜（Galena）的貓，在猶他州躲進一個3x3英尺箱中，這個箱子原本用來裝五雙退貨的工作靴。七天後，內陸亞馬遜倉庫工人打開箱子，發現這隻貓，雖然貓有點脫水，但很快得以與主人團聚，迎來圓滿結局。

3、河濱縣坦密庫拉谷聯合學區的教委會主席Joseph Komrosky在2024年6月的罷免選舉中被罷免，可他在五個月後以227票的微弱差距重新當選，令人不禁想起「走過場」。

4、內陸科齊拉（Coachella）10月的一場川普競選集會，一名男子因車內藏兩把槍、假護照和自製車牌被捕。警方稱，他可能打算暗殺川普。但是，該男子隨後提告警方，並獲得賠償。這場事件令人可笑又引發深思。

5、一架從波特蘭（Porland）飛往安大略的阿拉斯加航空班機，機艙壁在1萬6000英尺高空爆裂，艙內空氣被劇烈吸出，甚至將一名年輕旅客的T恤撕裂。幸好沒有人受傷，這次飛行真是頗有「吸引力」。

罷免 川普 猶他州

上一則

資深地產經紀：明年南加房地產復甦 有望成長10-20%

下一則

國際短劇協會洛杉磯研討未來與挑戰

延伸閱讀

跟蹤搶劫銀行取款人 內陸警方逮捕四嫌

跟蹤搶劫銀行取款人 內陸警方逮捕四嫌
跟蹤搶劫銀行取款人 南加內陸警局逮四嫌

跟蹤搶劫銀行取款人 南加內陸警局逮四嫌
內陸Hesperia「銀木建案」 首批住宅40萬多元起跳

內陸Hesperia「銀木建案」 首批住宅40萬多元起跳
繼芳塔那市後 亞馬遜生鮮超市落腳內陸科洛那市

繼芳塔那市後 亞馬遜生鮮超市落腳內陸科洛那市
南加內陸7歲男童車內玩槍 誤射2歲弟弟致死

南加內陸7歲男童車內玩槍 誤射2歲弟弟致死
南加內陸破獲重大毒品案 查獲價值300萬致幻蘑菇

南加內陸破獲重大毒品案 查獲價值300萬致幻蘑菇

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
聖塔安尼塔購物中心，26日節後第一天，大部分商家都比較冷清。（記者邵敏／攝影）

南加華人區商場節後冷清 唯這些店生意火爆、排長隊

2024-12-26 20:15

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起