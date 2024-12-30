男被迫認弒父 內陸今年最荒誕新聞

南加州芳塔那市（Fontana）一名男子在被警方審訊後承認弒父；然而調查結束後，他的父親卻被發現安然無恙地活著。（截圖自KCAL News電視台）

內陸媒體The Press-Enterprise報導，盤點2024年在內陸帝國發生十大奇趣新聞。其中前五則為︰

1、聖伯納汀諾縣芳塔那市警方經過16小時審訊，一名男子被迫「承認」殺害父親；但是後續調查發現，他的父親依然健在。整個案件變成心理折磨。該男子提告成功，獲得89萬8000美元賠償，這無疑是內陸帝國2024年最荒誕故事之一。

2、一隻被稱為嘉樂娜（Galena）的貓，在猶他州 躲進一個3x3英尺箱中，這個箱子原本用來裝五雙退貨的工作靴。七天後，內陸亞馬遜倉庫工人打開箱子，發現這隻貓，雖然貓有點脫水，但很快得以與主人團聚，迎來圓滿結局。

3、河濱縣坦密庫拉谷聯合學區的教委會主席Joseph Komrosky在2024年6月的罷免 選舉中被罷免，可他在五個月後以227票的微弱差距重新當選，令人不禁想起「走過場」。

4、內陸科齊拉（Coachella）10月的一場川普 競選集會，一名男子因車內藏兩把槍、假護照和自製車牌被捕。警方稱，他可能打算暗殺川普。但是，該男子隨後提告警方，並獲得賠償。這場事件令人可笑又引發深思。

5、一架從波特蘭（Porland）飛往安大略的阿拉斯加航空班機，機艙壁在1萬6000英尺高空爆裂，艙內空氣被劇烈吸出，甚至將一名年輕旅客的T恤撕裂。幸好沒有人受傷，這次飛行真是頗有「吸引力」。