歹徒假扮警察闖豪華公寓 搶走大量現金和珠寶

韓國城豪華公寓大樓日前發生假扮警察的嫌犯入室搶劫。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，洛杉磯 市韓國城（Koreatown）28日發生假扮警員入室搶案。根據洛杉磯市警局（LAPD），這起事件發生於當天凌晨2時40分左右，位Wilshire大道（Wilshire Blvd）3100號街區Nari豪華公寓大樓，四名嫌犯進入大樓內搶劫，帶走大量現金、珠寶，且襲擊一名居民。受害者身分不明，他沒有受重大傷害，且拒絕就醫接受治療。

警方表示，四名嫌犯中，三人身穿黑色警服扮成警察，劫走「大量」現金和珠寶。嫌犯使用一把黑色半自動手槍和虛假警用無線電，但現場並未發現這些武器。據悉，部分嫌犯還帶滑雪面具。

大樓內居民對此事感到震驚，擔心是否會再次成為目標，不少人對嫌犯如何繞過保安感到疑惑。韓裔 居民David Choi說︰「若有人假扮警察，說實話，這讓人感到害怕和不安。看起來他們對公寓內部情況很了解，這可能是他們得已入內的原因，也許公寓有內鬼。」

警方表示，嫌犯看起來年齡在20歲至30多歲間，目前仍在逃。