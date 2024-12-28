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鮑爾溫公園市命案 兇嫌刺殺3親戚

鮑爾溫公園市訊
鮑爾溫公園市26日晚發生一起凶殺案致三人死亡。（KTLA電視台截圖）
鮑爾溫公園市26日晚發生一起凶殺案致三人死亡。（KTLA電視台截圖）

洛杉磯鮑爾溫公園市（Baldwin Park）26日晚發生一起凶殺案，導致三人死亡。警方逮捕一名嫌疑人，他是三名死者的親戚。

根據洛杉磯縣警員Modica的資訊，26日晚上近7時，警方接到報警來到鮑爾溫公園市Bogart Avenue4700號街區，位於Maine及Phelan大街之間的一棟住宅。警方發現在車道上的一輛車內有一個人，突然加速開車想要逃離，但車子撞在了道路上。駕駛人為一名23歲男子，他被當場逮捕，後來被認為是謀殺案的嫌疑人。

在房子內，警員發現了三具屍體，兩女一男，上半身有多處刀傷，均已死亡，身分尚未公開。

警方表示，嫌疑人為三名受害人的親戚，但未說明具體的關係。他住在案發的房屋內。洛杉磯警局表示：「基於對受害者家人的尊重，我們現在不會公布兇嫌與受害人的關係。」調查人員未透露兇案發生的動機。

KTLA5電視台對案發住宅的鄰居進行了採訪，據稱，案發時聽見這間屋內傳出了慘叫。受訪者表示，平日有兩個小女孩住在那棟房屋中，「讓人擔心」。

民眾若有任何線索，可致電洛杉磯縣警局兇案組：323-890-5500；匿名提供線索可以撥打：800-222-8477。

根據犯罪地圖網站CrimeGrade的數據，鮑德溫公園市的犯罪率為每千人54.77起。該市南部地區被居民認為是最安全的。在西北部地區，居民成為犯罪受害者的機率可能高達1/14，而在南部地區，這一機率可能低至1/22。

洛杉磯 鮑爾

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