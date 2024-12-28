我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

聖蓋博警局擴建 先購置移動屋

記者王若然／聖蓋博報導
聖蓋博警局局長Edward Elizalde（左）在市議會報告，指出警局生活設施修建於1962年，現有更衣室已不敷使用，且設備陳舊。（視頻截圖）
聖蓋博警局局長Edward Elizalde（左）在市議會報告，指出警局生活設施修建於1962年，現有更衣室已不敷使用，且設備陳舊。（視頻截圖）

聖蓋博市市議會討論警局修繕及擴建計畫，五位市議員一致通過決議，准許花費約34萬美元購置移動屋（modular structure），用作警局警員及工作人員的更衣室、淋浴間及衛生間，緩解燃眉之急。

12月17日市議會批准的項目預算，包括運用27萬7507.78美元購置一個現代移動屋，用作警員和工作人員的更衣室等，及工程安裝費6萬5000美元。聖蓋博市警局局長Edward Elizalde當晚在市議會發言，指出該警局生活設施修建於1962年，但隨著警局人員越來越多，未來還將持續增加，現有的更衣室已不敷使用，並且設備陳舊。

根據聖蓋博市府網站的資料，計畫購置的移動屋長約60呎，寬約24呎，將被放置在聖蓋博警局後面的停車場。該移動屋分為兩部分用做男女警員的更衣室，設有淋浴間、衛生間和洗手池。該計畫批准後，約60天即可建成。

這項購置計畫是聖蓋博市警局修繕及擴建計畫的第一步，未來還將提出擴建計畫。去年，聖蓋博市就新建警局的計畫進行了民意調查，過半居民表示贊成，少數居民認為新建警局計畫過於龐大，會造成財政浪費。根據局長Edward Elizalde，如今修建一個新的聖蓋博警局大樓需要花費7500萬美元。

聖蓋博市政經理Mark Lazzaretto表示，市府會進一步研究聖蓋博警局新建計畫的可行性，再向市府呈送該計畫，並探討可能的集資方案。他表示，在未來一年至一年半時間裡將完成計畫書，爭取將債券案放在2026年11月大選的選票上。粗略估計，至少需要三年半至五年時間才能建成新聖蓋博警局。

聖蓋博市議員丁言愉對此表示，他多年前就聽說聖蓋博新警局計畫，當時預估花費4000萬美元，如今漲到7500萬美元。他認為，越遲實行計畫就會越貴。目前的移動屋計畫非常好，可以臨時滿足警員的需要。

聖蓋博 預算 債券

上一則

世報年節展／BMO滿地可銀行 3方案助亞裔企業

下一則

鮑爾溫公園市命案 兇嫌刺殺3親戚

延伸閱讀

爾灣社區感恩派對 魔術、舞樂齊登場

爾灣社區感恩派對 魔術、舞樂齊登場
中國地方政府舉債範圍 首納入量子科技

中國地方政府舉債範圍 首納入量子科技
聖蓋博市府致力改善 脫離財務高風險城市名單

聖蓋博市府致力改善 脫離財務高風險城市名單
聖蓋博市假髮店8次遭竊 兩賊2分鐘內洗劫一空

聖蓋博市假髮店8次遭竊 兩賊2分鐘內洗劫一空
丁言愉、赫喬治宣誓就任聖蓋博市議員

丁言愉、赫喬治宣誓就任聖蓋博市議員
丁言愉、赫喬治宣誓就職聖蓋博市議員

丁言愉、赫喬治宣誓就職聖蓋博市議員

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

2024-12-22 19:15

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓。圖為消防栓示意圖。(Pixabay)

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

2024-12-22 18:16

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年