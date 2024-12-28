聖蓋博警局擴建 先購置移動屋

聖蓋博警局局長Edward Elizalde（左）在市議會報告，指出警局生活設施修建於1962年，現有更衣室已不敷使用，且設備陳舊。（視頻截圖）

聖蓋博 市市議會討論警局修繕及擴建計畫，五位市議員一致通過決議，准許花費約34萬美元購置移動屋（modular structure），用作警局警員及工作人員的更衣室、淋浴間及衛生間，緩解燃眉之急。

12月17日市議會批准的項目預算 ，包括運用27萬7507.78美元購置一個現代移動屋，用作警員和工作人員的更衣室等，及工程安裝費6萬5000美元。聖蓋博市警局局長Edward Elizalde當晚在市議會發言，指出該警局生活設施修建於1962年，但隨著警局人員越來越多，未來還將持續增加，現有的更衣室已不敷使用，並且設備陳舊。

根據聖蓋博市府網站的資料，計畫購置的移動屋長約60呎，寬約24呎，將被放置在聖蓋博警局後面的停車場。該移動屋分為兩部分用做男女警員的更衣室，設有淋浴間、衛生間和洗手池。該計畫批准後，約60天即可建成。

這項購置計畫是聖蓋博市警局修繕及擴建計畫的第一步，未來還將提出擴建計畫。去年，聖蓋博市就新建警局的計畫進行了民意調查，過半居民表示贊成，少數居民認為新建警局計畫過於龐大，會造成財政浪費。根據局長Edward Elizalde，如今修建一個新的聖蓋博警局大樓需要花費7500萬美元。

聖蓋博市政經理Mark Lazzaretto表示，市府會進一步研究聖蓋博警局新建計畫的可行性，再向市府呈送該計畫，並探討可能的集資方案。他表示，在未來一年至一年半時間裡將完成計畫書，爭取將債券 案放在2026年11月大選的選票上。粗略估計，至少需要三年半至五年時間才能建成新聖蓋博警局。

聖蓋博市議員丁言愉對此表示，他多年前就聽說聖蓋博新警局計畫，當時預估花費4000萬美元，如今漲到7500萬美元。他認為，越遲實行計畫就會越貴。目前的移動屋計畫非常好，可以臨時滿足警員的需要。