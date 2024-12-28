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華人栽植蟹爪蘭 開花百朵好兆頭

記者啟鉻╱奇諾岡報導
華人李曉芳栽培蟹爪蘭，聖誕節前盛開百餘朵花，帶來驚喜。（李曉芳提供）
華人李曉芳栽培蟹爪蘭，聖誕節前盛開百餘朵花，帶來驚喜。（李曉芳提供）

南加奇諾岡居民李曉芳（Sherry Li）九年前開始栽培蟹爪蘭，令她和家人感到驚喜的是，這株蟹爪蘭聖誕節前開始綻放花朵，足有百餘朵，猶如聖誕火焰紅。她說，希望這株綻放的蟹爪蘭，在新的一年為她和家人帶來好運氣。

視頻來源：李曉芳；後製：記者啟鉻

李曉芳是園藝愛好者，喜歡在油管（Youtube）分享自己栽培植被心得。她說，九年前鄰居送給她一株蟹爪蘭，當時還很小株。她就按照栽培方法，根據蟹爪蘭的特性，澆水施肥，曬太陽，肥料是用廚餘。她看著蟹爪蘭由小株逐漸成長，雖然每年也有開花，但花朵不是很多。在她的用心呵護下，今年蟹爪蘭長得非常茂盛，更令她驚喜的是，聖誕節前百餘花朵綻放，聖誕火焰紅鮮豔奪目，真是大大出乎意料。蟹爪蘭開出這麼多花朵，也為她和全家人帶來歡樂。她高興地說，希望能為她和家人在2025年帶來好運氣。

李曉芳說，雖然蟹爪蘭也稱Thanksgiving Cactus，但想要一次開出百餘朵花，平時必須精心呵護才行。而且為了使顏色均勻，需要保持在室內理想溫度範圍內，而且白天黑夜的保持溫度都不同，要放置在明亮窗子附近。每周澆一次水，澆水時讓土壤剛好乾燥。在蟹爪蘭開花後處於休眠期時，澆水量要少一些。如果澆水過於頻繁，就會導致枯萎、落葉子。施肥時間應與植物生長季節相吻合。從晚春開始，每月施肥一次，一直如此到8月，才能開始長出花蕾。

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