華父為女籌款 獲捐迷因幣暴漲千萬

科羅拉多大學的漢金森醫師（Dr. Todd Hankinson）研究罕見的腦腫瘤疾病AC已超過15年，他的實驗室是北美唯一專注於研究與治療AC的實驗室。(取自childrenscolorado.org)

一位華裔投資人的五歲女兒患有一種罕見的腦腫瘤 ，他在聖誕前夕開設GoFundMe籌款網頁，得到不錯的回應。意外的是聖誕節那天有一人捐出一筆迷因幣（memecoins），網路上發生一陣炒作後，竟然變成將近2000萬元的價值。

舊金山標準報報導，陳思齊（Siqi Chen，音譯）五歲的女兒陳米菈（Mira Chen，音譯），9月被診斷出患有金剛質瘤性顱咽管瘤（adamantinomatous craniopharyngioma，以下簡稱AC）。AC通常不會致命，但會造成許多極嚴重的併發症狀，包括生長遲緩、視力障礙、難以調節飢餓、口渴和體溫機制等。

陳思齊一家與科羅拉多大學的漢金森醫師（Dr. Todd Hankinson）合作，希望能減緩腦瘤的長大速度。由於這種腫瘤非常罕見，因此研究很少而且缺乏資金。24日陳思齊在社交媒體X上呼籲網友捐款，支持漢金森醫師在AC方面的研究，他希望能籌到30萬元。兩天之內帳戶就得到23萬3000元，結果相當不錯。

25日他又上X發文，他說20分鐘前有人創造出一個用他女兒取名的$MIRA迷因幣，並且把那批貨幣的一半送給他，當時的價值已經有40萬元。他表示，自己對虛擬貨幣 一無所知，不知道該怎麼辦。

過了半小時，他說那批$MIRA幣已經漲到600萬元。接著這批虛擬幣繼續暴漲，先是到1100萬元，又增加到1470萬元，後來更漲到1880萬元。到了26日上午，他已經賣掉一部分，並且把100萬元轉給漢金森醫師的實驗室。

迷因幣是一種網路用語，指的是一種因某種迷因（meme）而創建的加密貨幣，通常是基於一個笑話。隨著加密貨幣愛好者之間的相互交易，它的價值可能飆升。陳思齊說：「有人能解釋一下這種神奇的網路貨幣是如何運作的嗎？我快瘋了。」

但也許沒有人比漢金森醫師更驚訝了，他是26日早上透過朋友和同事興奮的簡訊得知了這個消息。他說：「比特幣、NFT等等，我對它們一無所知。」漢金森醫師研究AC已超過15年，他的實驗室是北美唯一專注於研究與治療AC的實驗室。他說，研究資金很難獲得，因為這種情況很罕見，每年被診斷出患有AC的人不到百萬分之二。

虛擬幣的現象讓多數平常人無法理解，有些華爾街 人士至今仍然認為虛擬幣是無中生有的亂象。譬如「波場」(Tron) 區塊鏈創始人孫宇晨 (Justin Sun) ，不久前以620萬元價值的虛擬幣，買下一根用膠帶黏在牆上的香蕉並吃掉它。無論如何，虛擬貨幣在AC方面，確實創造出一場「聖誕奇蹟」（Christmas miracle）。