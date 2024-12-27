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羅省婦女新運會 發400份愛心物資

洛杉磯訊
羅省婦女新運會約20多人參與本次活動。（受訪者提供）
羅省婦女新運會約20多人參與本次活動。（受訪者提供）

「寒冬送暖，愛心常在」，羅省婦女新運會22日在羅省中華會館前向400位民眾送出愛心便當及節日禮物，令這個冬季變得溫暖溫馨。

羅省婦女新運會主席趙善儀、副主席蔡惠玲、黃翠銀；顧問黃鍾艷珍、張麗卿、廖美華、黃美霞，中華會館顧問張自豪、保安堂主席劉國賜、僑務委員李健民，以及婦女新運會成員20多人參與該項活動。他們早在幾天前將各贊助得來的絨毛圍巾及帽子、餅乾、糖果等放在環保購物袋內，總共400份。儘管活動安排在上午11時開始，但部分民眾已於上午9時在中華會館前秩序井然地排隊等候。

趙善儀表示，這次活動是由榮譽顧問周瓊玉（黃興忠夫人）建議，在過往的拜訪老人中心送溫暖活動基礎上擴大舉行，嘉惠更多民眾。她表示，贊助該活動經費及物資者包括：周瓊玉、各位顧問、理事及會員，以及中華會館主席李金生、僑務委員李健民、僑務諮詢委員陳玲華之Sunshine Int'l Corp、美國華源食品集團、全民保險 Any Insurance Services Inc.、百老匯美食等。

經過連續三小時的「寒冬送暖，愛心常在」活動後，400個愛心便當及節日禮物悉數送出。受惠者連聲道謝，互相送上節日祝福。趙善儀希望日後繼續舉辦相關活動，讓大家在嚴寒的冬季感受人間溫暖，節日溫馨。

羅省婦女新運會「寒冬送暖，愛心常在」活動，嘉惠400人。（受訪者提供）
羅省婦女新運會「寒冬送暖，愛心常在」活動，嘉惠400人。（受訪者提供）

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