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冰凍貓糧驗出H5禽流感病毒 洛縣公衛局籲停用

洛杉磯訊
洛縣衛生局證實一款冷凍貓糧驗出H5禽流感，四貓染疫死亡。(本報資料庫)
洛縣衛生局證實一款冷凍貓糧驗出H5禽流感，四貓染疫死亡。(本報資料庫)

洛杉磯縣公共衛生局（LACDPH）指出，一款Northwest Naturals品牌冷凍貓糧含H5禽流感病毒，呼籲民眾立即停止使用。俄勒岡州農業廳通報，一隻家貓食用該產品後染疫死亡。衛生局表示，該批問題貓糧已於加州多家商店上架。目前，這批被召回的產品已於加州銷售，詳細零售商名單可於品牌官網查詢。

公衛局指出，該批次召回產品為2磅塑膠包裝，標示「最佳食用期限」為2026年5月21日（批號B10）及2026年6月23日（批號B1）。公衛局敦促居民立即停止餵食該產品，並妥善丟棄。如果曾餵養寵物該產品或其他生肉、生乳製品，且發現寵物有異常症狀，應立即聯繫獸醫。

目前已有多起寵物感染禽流感的案例正在調查中。公衛局確認四隻家貓因食用被召回的生乳感染H5禽流感後死亡。感染該病毒的貓可能出現神經系統異常、呼吸道疾病或肝病，病情發展迅速且致命。此外，另有三隻來自不同家庭的家貓疑似感染，其中一隻已確診為甲型流感（Influenza A），另兩隻因惡化的呼吸道疾病死亡，推測也感染該病毒，正在等待進一步檢測結果。這些貓雖未接觸過生乳，但可能食用其他受汙染的生肉。

公衛局提醒居民，應避免餵養寵物任何生乳或生肉製品，這些產品可能攜帶H5禽流感病毒及其他有害病原體，對寵物及人類健康都構成威脅。目前，禽流感病毒在乳牛間的傳播風險加劇，相關產品風險尤為嚴重。

公衛局近日還確認洛杉磯縣出現首例人類感染H5禽流感病例。該患者曾在工作場所接觸感染禽流感的家畜後染病。感染H5禽流感的人類可能出現眼部紅腫、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕、腹瀉、嘔吐、肌肉酸痛、疲倦、呼吸困難或發燒等症狀；感染禽流感的貓則可能表現為食慾不振、嗜睡，以及呼吸道或神經系統異常。

H5禽流感屬於甲型流感病毒的一種，主要感染鳥類，但偶爾也會傳播至其他動物，包括海豹、狐狸、貓與牛。H5N1型禽流感目前在全美擴散，這是首次發現該病毒在牛隻間傳播。

禽流感 寵物 加州

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