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乒乓巨星馬龍來洛 恐無緣28奧運 看好美國乒乓球發展

記者張宏／工業市報導
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場賓客雲集，美華聯主席張勇（右六）和各個社團代表合影。（記者張宏／攝影）
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場賓客雲集，美華聯主席張勇（右六）和各個社團代表合影。（記者張宏／攝影）

為慶祝中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年，中國駐洛杉磯總領館聯合美國乒協和南加華人華僑聯合總會等，22日在工業市舉辦慶祝活動。中國乒協副主席秦志戩和奧運冠軍馬龍、劉詩雯專程到洛杉磯參加活動。馬龍表示，他可能無緣2028年的洛杉磯奧運會。他同時看好美國乒乓球運動發展。

（影音來源：記者張宏）

馬龍身穿黑色西裝亮相活動，很多小運動員圍繞著他簽名合影留念。他表示，2019年第一次來洛杉磯且做過手術，因此洛杉磯在其職業生涯中，留下重要一筆。這次是第二度來洛，代表乒乓球隊來參加中美建交慶典更有傳承意義；他的前輩在過去幾十年一直持續乒乓球外交傳統，借助體育增強兩國溝通，希望這個傳統能延續下去。雖然他可能無緣2028年的奧運會，但是明顯感覺到美國人民對乒乓球運動的熱情日益高漲。相信隨著喜歡這個運動的人增加，也會激發人才積累，誕生高水平運動員。

現場冠蓋雲集，安保升級，有不少馬龍和劉詩雯粉絲聚集門口。劉詩雯粉絲Elaine連，專程從車程約一小時外的庫爾富市（Culver City）趕來。她表示，劉詩雯暱稱是小棗，粉絲統稱為「蜜棗」。Elaine連從小看劉詩雯打球，非常喜歡她的拚搏精神，難得她能來洛杉磯，因此花百餘元買黃牛票，也想親眼看到她。很慶幸這次不僅見到本人，還同乘一部電梯覺得很開心，不虛此行。

中國駐洛杉磯總領事郭少春表示，53年前，中美兩國乒乓球運動員播下友誼和真誠的種子，打破兩國多年來的隔閡。這是加強人文交流、增進了解的生動體現。這段歷史性時刻，標誌兩國人民半個多世紀友誼的開始，成為中美關係的標誌性篇章。如今中美關係處於新的歷史時刻，希望能從過去汲取經驗和智慧，推動中美關係在各個領域的交往，為其發展奠定牢固民間基礎。

秦志戩代表中國奧委會宣讀主席高志丹發來的賀信。美國乒乓球協會執行長Virginia Sung在致詞中強調乒乓外交持久意義。南僑總會長蔡成華則在強調美中關係的重要性。

中國駐洛杉磯副總領事郭志強、聯邦眾議員趙美心、美國奧委會和殘奧委員會主席Gene Sykes、國際乒聯主席Petra Sorling，還有見證和參與中美乒乓球外交歷史的美國乒乓球隊前隊員Dell Sweeris和夫人Connie Sweeris等近600人參加慶祝活動。

從左至右，依次是美國奧委會主席Gene Sykes、劉詩雯、馬龍和秦志戩。（記者...
從左至右，依次是美國奧委會主席Gene Sykes、劉詩雯、馬龍和秦志戩。（記者張宏／攝影）
馬龍（右二）和洛杉磯小運動員合影。（記者張宏／攝影）
馬龍（右二）和洛杉磯小運動員合影。（記者張宏／攝影）
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場匯集600名賓客。（記者張宏／攝...
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場匯集600名賓客。（記者張宏／攝影）
劉詩雯（左一）和馬龍（左三）與美國運動員代表互換隊服。（記者張宏／攝影）
劉詩雯（左一）和馬龍（左三）與美國運動員代表互換隊服。（記者張宏／攝影）
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場賓客雲集。（記者張宏／攝影）
中美乒乓球外交53周年和中美建交45周年活動現場賓客雲集。（記者張宏／攝影）
從左二至右，依次是美國乒乓球協會執行長Virginia Sung和秦志戩、馬龍、...
從左二至右，依次是美國乒乓球協會執行長Virginia Sung和秦志戩、馬龍、劉詩雯。（記者張宏／攝影）
中國駐洛杉磯總領事郭少春為美國奧委會主席Gene Sykes（中）頒發獎杯。（記...
中國駐洛杉磯總領事郭少春為美國奧委會主席Gene Sykes（中）頒發獎杯。（記者張宏／攝影）
乒乓球運動員馬龍身穿黑色西裝亮相活動現場。（記者張宏／攝影）
乒乓球運動員馬龍身穿黑色西裝亮相活動現場。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 馬龍 奧運

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