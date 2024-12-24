國際生醫論壇 中國醫科大學皮膚熱療研究成果受矚目

中國醫學大學退休教授高興華（左）在2024國際生物醫學論壇上獲頒「傑出醫學研究成果獎」。（國際生物醫學論壇組委會提供）

來自中國醫學大學的皮膚病專家日前在洛杉磯 舉辦的2024國際生物與醫學論壇上，發布他們近年「局部皮膚熱療對宮頸HPV感染免疫輔助作用」的研究成果，引起美國和國際生物醫學專家關注。

中國醫科大學附屬醫院剛退休 的皮膚科主任高興華教授表示，「局部皮膚熱療對宮頸HPV感染免疫輔助作用」研究，是中國醫大皮膚科研究小組長達20年的研究成果，已獲得中國國家專利，並在臨床取得效果。

高興華表示，皮膚科最常見的一類疾病叫做疣，俗稱瘊、瘊子、魚鱗刺，是人類乳突病毒感染所致的皮膚贅生物疾病，簡稱HPV。它可以出現在人體任何體表部位，手腳上、臉上、外陰都可能出現，一般是皮膚顏色，有時候可能會發暗發紅，表面比較粗糙。他表示，疣的發病率非常高，中國和全球的皮膚科門診患者中，HPV感染作為宿主就診的病患佔總數的第三到第五位。雖然該病毒的感染大部分為良性，但偶爾也會惡變，比如對全球女性健康威脅最大的腫瘤之一的子宮頸癌，元凶就是HPV感染並發生惡變病毒引起。

高興華表示，醫學界長期以來對疣的治療主要是採用手術切除或激光打掉，但由於不少病患是小孩、老人和體弱人士，手術或激光痛苦度較高，而且如果治療不徹底復發率較高。而疣的一個大特點就是病毒自身接種，也就是說如果不及時清除，這些疣的周邊可能會出現更多的疣，所以應儘快控制。

中國醫學大學退休教授高興華在2024國際生物醫學論壇上介紹「局部皮膚熱療對宮頸HPV感染免疫輔助作用」研究成果。（國際生物醫學論壇組委會提供）

中國醫學大學皮膚科團隊從20年前開始研究新的治療方法，他們發現，疣在一定持續溫度下會衰弱並逐漸消失，同時人體會通過特定的溫度對疣的再生產生抗體，從而免疫。經過多年研究，他們確定在被感染的皮膚表面保持44度的熱敷，每次30分鐘左右，五到七次之後，40%到60%的患者痊癒，復發率只有0.5%到1%，很多患者的免疫力大大提高。

高興華教授特別感謝中國皮膚學界首位院士陳洪鐸教授對該項研究提供的大量前期基礎研究工作，為後續臨床應用奠定了堅實基礎，很多年輕醫生也為研究做了大量一線工作。

高興華介紹，該成果已發表在國際專業雜誌上。值得一提的是，高危HPV和子宮頸癌關係非常密切，目前女性子宮頸如果被HPV感染，沒有太好的辦法清除，雖然有疫苗 幫助防止感染，但是很多人因為年齡關係失去了疫苗接種機會，而局部熱敷療法應用在子宮頸方面已得到很好效果，大約25%患者的病毒徹底清除，有效切斷病毒惡變發展成癌的源頭，解除了患者擔憂。