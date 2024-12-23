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防網路慈善節稅詐騙 國稅局：申請IP PIN自保

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
國稅局外展部資深聯絡官郭珊珊（右）建議申請IP PIN防止身分被冒用。（記者張庭瑜/攝影）
國稅局外展部資深聯絡官郭珊珊（右）建議申請IP PIN防止身分被冒用。（記者張庭瑜/攝影）

國稅局IRS）外展部資深聯絡官兼雙語稅務專家郭珊珊(Susanne Guo)近日在一場講座中指出，2025年報稅季將至，網路詐騙手法推陳出新，包括假冒國稅局發電郵、偽裝慈善節稅計畫等頻現，她呼籲民眾提前申請身分保護識別號碼（IP PIN）自保，並提醒高淨值人士警惕以慈善捐款為名的違法節稅方案。

郭珊珊指出，不法集團經常假冒國稅局發送電郵、簡訊或社群訊息，企圖騙取納稅人的個資及銀行帳戶資訊。她強調，國稅局從不透過這些管道索取個資，民眾若收到此類訊息，應提高警覺。

在講座中，郭珊珊將IP PIN比喻為銀行卡密碼，她解釋這是國稅局提供的免費服務，能有效阻止他人冒用納稅人身份申報虛假退稅。她建議民眾在報稅季開始前，先至國稅局官網註冊線上帳戶並申請IP PIN。針對最新出現的慈善捐款節稅騙局，郭珊珊提醒，不法人士以高額節稅為誘餌，慫恿高淨值人士成立有限責任公司（LLC）並將股份捐給慈善機構。她強調，稅法明確規定，一旦進行慈善捐款，捐贈者即喪失對該筆資產的使用控制權，民眾切勿因貪圖一時利益而被騙。

在防範網路詐騙方面，郭珊珊分享多項實用建議，包括確認購物網站的安全性、避免使用公共Wi-Fi處理財務事項，以及定期更新電子設備的安全軟體。她提醒，如收到任何自稱來自國稅局的通知信函，應先至官網核實信函編號的真實性。

「千萬不要認為自己不會上當受騙，因為適合你的詐騙版本可能還未出現。」郭珊珊以這句警世話語，呼籲民眾在處理稅務時保持謹慎，如有疑問可查詢國稅局官網（www.IRS.gov）或諮詢專業會計師，切勿輕信未經證實的網路節稅方案。

國稅局 報稅 IRS

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