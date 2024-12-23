大提琴家朱亦兵自喻太陽使者：音樂的文化交流是直接的 彷彿陽光直射

大提琴演奏家朱亦兵受邀在未來世界（Point Space）舉行一場溫暖人心的冬日音樂會。（記者劉子為╱攝影）

為迎接聖誕佳節，知名大提琴演奏家朱亦兵日前在聖瑪利諾市的未來世界（Point Space）舉行一場溫暖人心的冬日音樂會，由他的太太董瀟鋼琴伴奏。音樂會開始前朱亦兵接受本報專訪，分享他現階段對音樂、文化以及人生的獨特見解。

朱亦兵（右）向現場觀眾介紹演奏曲目，圖左為他的太太、鋼琴伴奏董瀟。（記者劉子為╱攝影）

朱亦兵是國際大提琴界備受推崇的演奏家和教育家，也是中國第一位在國際大賽中獲獎的大提琴家。他曾任教於北京中央音樂學院及法國巴黎國立高等音樂學院，帶領其組建的大提琴樂團走遍中國大江南北，並逐漸走向世界舞台。2015年，朱亦兵在歐洲交響樂團擔任首席大提琴演奏家，2020年來美國洛杉磯 定居。

採訪中，朱亦兵多次以「太陽的使者」自喻，因為他認為音樂是一種「太陽文化」，由音樂帶來的交流是直接的，彷彿陽光直射。朱亦兵表示，他的每場演奏並無所謂目的，但也並非只是彈個小曲，他希望通過音樂這樣非語言的方式展現文化差異、甚至是文化衝突，讓聽眾沐浴在音樂的陽光中。

談及在美國生活的感受，朱亦兵觀察到一些生活在美國的華人 ，能接觸和感受不同的文化的機會比較少，而在他看來，音樂能成為一種文化交流的媒介。朱亦兵認為，音樂是一種特殊的連結方式，能使素昧平生的人們迅速相識並分享情感，這種連結是他仍在不斷舉辦演奏會的一大意義。

朱亦兵還分享了他對比中西方文化的一些見解，比如，中華文化對飲食非常講究，常有聚餐傳統，因為對於華人而言，聚餐不僅是滿足食欲，更是情感交流的一部分。相應而言，許多西方人則簡單對待飲食，但透過音樂會、歌劇 等活動滿足精神需求。朱亦兵認為，不同的精神食糧並無優劣之分，但滿足精神需求的方式應該是豐富的。

對於未來，朱亦兵沒有明確的規畫，而是選擇活在當下，他說︰「我把每天都當作生命的最後一天，過好每一個當下。」到美國後仍在進行音樂教育，雖然沒有在固定學校任教，但總有學生慕名而來。此外，他和妻子董瀟也會組織一些賞樂活動，比如「大提琴週末」，讓更多人有機會聆聽到音樂的美妙。

「我認為活著的意義就是沒有意義」，朱亦兵把追求意義的時間用在了體驗生活上。在洛杉磯的日子裡，他除了有音樂相伴，還會以各種方式享受生命，比如駕駛飛機、摩托艇出海、爬山、釣魚等。他說︰「我不信什麼子孫萬代，我只想為自己活著。」