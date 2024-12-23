我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

大提琴家朱亦兵自喻太陽使者：音樂的文化交流是直接的 彷彿陽光直射

記者劉子為╱聖瑪利諾報導
大提琴演奏家朱亦兵受邀在未來世界（Point Space）舉行一場溫暖人心的冬日音樂會。（記者劉子為╱攝影）
大提琴演奏家朱亦兵受邀在未來世界（Point Space）舉行一場溫暖人心的冬日音樂會。（記者劉子為╱攝影）

為迎接聖誕佳節，知名大提琴演奏家朱亦兵日前在聖瑪利諾市的未來世界（Point Space）舉行一場溫暖人心的冬日音樂會，由他的太太董瀟鋼琴伴奏。音樂會開始前朱亦兵接受本報專訪，分享他現階段對音樂、文化以及人生的獨特見解。

朱亦兵（右）向現場觀眾介紹演奏曲目，圖左為他的太太、鋼琴伴奏董瀟。（記者劉子為╱...
朱亦兵（右）向現場觀眾介紹演奏曲目，圖左為他的太太、鋼琴伴奏董瀟。（記者劉子為╱攝影）

朱亦兵是國際大提琴界備受推崇的演奏家和教育家，也是中國第一位在國際大賽中獲獎的大提琴家。他曾任教於北京中央音樂學院及法國巴黎國立高等音樂學院，帶領其組建的大提琴樂團走遍中國大江南北，並逐漸走向世界舞台。2015年，朱亦兵在歐洲交響樂團擔任首席大提琴演奏家，2020年來美國洛杉磯定居。

採訪中，朱亦兵多次以「太陽的使者」自喻，因為他認為音樂是一種「太陽文化」，由音樂帶來的交流是直接的，彷彿陽光直射。朱亦兵表示，他的每場演奏並無所謂目的，但也並非只是彈個小曲，他希望通過音樂這樣非語言的方式展現文化差異、甚至是文化衝突，讓聽眾沐浴在音樂的陽光中。

談及在美國生活的感受，朱亦兵觀察到一些生活在美國的華人，能接觸和感受不同的文化的機會比較少，而在他看來，音樂能成為一種文化交流的媒介。朱亦兵認為，音樂是一種特殊的連結方式，能使素昧平生的人們迅速相識並分享情感，這種連結是他仍在不斷舉辦演奏會的一大意義。

朱亦兵還分享了他對比中西方文化的一些見解，比如，中華文化對飲食非常講究，常有聚餐傳統，因為對於華人而言，聚餐不僅是滿足食欲，更是情感交流的一部分。相應而言，許多西方人則簡單對待飲食，但透過音樂會、歌劇等活動滿足精神需求。朱亦兵認為，不同的精神食糧並無優劣之分，但滿足精神需求的方式應該是豐富的。

對於未來，朱亦兵沒有明確的規畫，而是選擇活在當下，他說︰「我把每天都當作生命的最後一天，過好每一個當下。」到美國後仍在進行音樂教育，雖然沒有在固定學校任教，但總有學生慕名而來。此外，他和妻子董瀟也會組織一些賞樂活動，比如「大提琴週末」，讓更多人有機會聆聽到音樂的美妙。

「我認為活著的意義就是沒有意義」，朱亦兵把追求意義的時間用在了體驗生活上。在洛杉磯的日子裡，他除了有音樂相伴，還會以各種方式享受生命，比如駕駛飛機、摩托艇出海、爬山、釣魚等。他說︰「我不信什麼子孫萬代，我只想為自己活著。」

洛杉磯 華人 歌劇

上一則

新「檸檬法」元旦上路 或影響消費者權益

下一則

醫保理賠用AI處理 拒賠案大增 民眾對保險公司信任下降

延伸閱讀

匈牙利台灣協會冬至活動 邀近百人品湯圓

匈牙利台灣協會冬至活動 邀近百人品湯圓
聖塔安娜市議會表彰橙僑中心 促進文化交流族裔團結

聖塔安娜市議會表彰橙僑中心 促進文化交流族裔團結
日本大阪音樂會大型帳篷遭強風吹垮 7人受傷

日本大阪音樂會大型帳篷遭強風吹垮 7人受傷
聖塔安娜市議會表彰橙僑中心 促進文化交流族裔團結

聖塔安娜市議會表彰橙僑中心 促進文化交流族裔團結
華興多元文化中心 音樂會迎聖誕 樂隊譜曲予86街抗爭

華興多元文化中心 音樂會迎聖誕 樂隊譜曲予86街抗爭
「竹風雅韻」慈善音樂會 竹笛演繹經典、當代名曲

「竹風雅韻」慈善音樂會 竹笛演繹經典、當代名曲

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。圖為孫耀寧（右三）參與導演的南加地區華人春晚。（本報資料照片）

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

2024-12-19 14:21
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

2024-12-19 15:38

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先