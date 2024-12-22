非裔生控遭種族襲擊 向學區求償千萬

律師蓋奇播放兩段非裔學生遭同學襲擊影片。（FOX 11）

洛杉磯 日報報導，一名14歲學生在圖洪加（Tujunga）的維杜戈岡高中（Verdugo Hills High School）多次遭到種族主義襲擊後，其母親透過律師蓋奇（Bred Gage），19日向洛杉磯聯合學區 （LAUSD）提告，要求1000萬元索賠。該母稱「若校方在8月或9月初便採取適當行動，就不會發生12月的刺傷事件。」

律師蓋奇於20日的記者會表示，這名學生多次在校園內、附近的公園及其住所遭受攻擊，家中甚至被塗上種族歧視 塗鴉。會上他並展示兩段涉及該名青少年肢體衝突影片。該學生在本月9日的打鬥中被逮捕，並被控用致命武器攻擊罪，但律師堅稱他是自衛。

洛杉磯警方表示，他們於本月9日接獲一起有關刺傷事件報案後抵達該校，兩名傷者送醫治療，約20分鐘後，一名「未成年男性」因涉嫌致命武器攻擊被逮捕。警方並未描述該武器種類，兩名傷者據稱並無生命危險。

根據訴訟，律師與母親認為學區「事先了解並通知受傷情況，但未能按照法律要求保護該青少年」。對此洛杉磯聯合學區僅表示︰「學區不會對未決或正進行中的訴訟進行評論。」

兩段涉嫌青少年攻擊的影片中，其中一段發生於今年8月底，該學生開始就讀維杜戈岡高中不久。片中可看見該青少年在學校廁所內與至少兩名男性打架後被推倒在地，第三人錄影，錄影者鼓勵其他人繼續攻擊，一邊用種族歧視字眼和髒話，甚至加入打鬥，腳踢該名14歲學生。

該學生母親在打鬥發生後到校反應，但校方「毫不在乎」。蓋奇提出的索賠書指出，這名學生在打鬥後被停學三天，但其他學生並未受到任何處分。

第二段影片則記錄另一場衝突。該名14歲少年與另一名男孩打架，其他人隨後加入，最終將該少年推向販賣機。一名蓋奇稱之為安全督導員的女性試圖介入，但打鬥仍持續。蓋奇稱，最後在校園外，一輛載有另外四人的汽車追趕他的當事人，其中一人手持刀試圖傷害他，但他迅速逃跑藏匿。