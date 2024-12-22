聖塔安娜市議會表彰橙僑中心 促進文化交流族裔團結

聖塔安娜市市長阿梅斯夸（左五）及全體市議員與橙僑中心主任（左四）合影。（橙僑中心提供）

橙縣 聖塔安娜市（Santa Ana）市議會表彰橙縣華僑文教服務中心，推崇該中心致力於促進不同年齡及族裔間的連繋，對於文化交流和社區團結作出積極的貢獻。

表彰儀式由市長阿梅斯夸（Valerie Amezcua）主持，市議員Thai Viet Phan、Benjamin Vazquez、Jessie Lopez、Phil Bacerra、Johnathan Ryan Hernandez 與David Penaloza全體出席。

聖塔安娜市長阿梅斯夸（Valerie Amezcua）於11月間首度應邀到訪橙僑中心，了解中心提供的各項服務與資源。她強調，橙僑中心不僅服務台美人，也提升南加州 多元文化的特色。她並鼓勵居民有機會多去橙僑中心，進一步認識美麗的台灣。

聖塔安那市長阿梅斯夸(右二)頒發獎狀予橙僑中心主任蕭蓓如(左二)，與亞美老人中心理事長吳俊毅（右一）、執行長王頌茹（左一）合影。（橙僑中心提供）

橙僑中心主任蕭蓓如代表到聖塔安娜市議會接受表彰，她表示，台北經濟文化辦事處是代表台灣的對外使館，在全世界100多個城市設點，其中美國就有13個據點，橙僑中心隸屬駐洛杉磯 辦事處，多年前由洛杉磯華埠遷來聖塔安娜市，明年9月將慶祝成立屆滿20週年。橙僑中心特別要感謝台僑的支持，希望將這份榮耀與所有台美人共享。

促成聖塔安娜市長首訪橙僑的亞美老人中心理事長吳俊毅、執行長王頌茹也應邀出席表揚儀式。