「感恩有你 助力追夢」慈善演唱會 部分收入捐做公益

美國南加州華人社團聯合會等主辦的「感恩有你 助力追夢」聖誕感恩慈善音樂會日前在羅斯密舉辦。（記者張宏／攝影）

美國南加 州華人 社團聯合會和各方聯合主辦的「感恩有你 助力追夢」第三屆呂力川聖誕感恩慈善音樂會日前在羅斯密舉辦，慈善演出匯集兩岸社團代表，有南加華聯、美食專家林慧懿、 聖瑪利諾前市長孫國泰等人助力演出。

全場吸引數百名觀眾，大家在聖誕前夕欣賞一場集歌唱舞蹈為一體的音樂藝術盛宴。演出匯集美聲、小調和男女高音演唱等精彩節目。呂力川學習聲樂數十年，在音樂會上，他演唱多首大家耳熟能詳的歌曲，如「故鄉的雲」、「月亮代表我的心」、「夜來香」、「拯救」、 「女人花」等旋律優美雅俗共賞的歌曲。他同時邀請旅美女高音歌唱家楊紫萍、越劇演員鄔素斐、歌手劉國磊、童星歌手Jessica Wang等共同傾情獻唱，同時現場還有國色天香旗袍隊伴舞。

呂力川在音樂會上演唱多首大家耳熟能詳的歌曲。（記者張宏／攝影）

呂力川表示，他已連續三年和南加華聯一起舉辦感恩演唱會，活動邀請四川省歌舞劇院男高音歌唱家、知名詩人賈兵擔任音樂會總導演。音樂是他的愛好也是夢想，能通過演唱表達感謝，為慈善做出貢獻，同時能得到大家的支持和幫助，他非常感激。演唱會贊助款及門票收入扣除演出費用外，會用於美國華人新移民 教育機構，幫助新移民弱勢族群，為其儘早融入美國社會提供培訓等教育支援。

林慧懿和95歲的母親盛裝出席，她表示，做慈善不遺餘力，希望大家在新的一年能繼續健康快樂的生活。