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富蘭克林基金會籌款 紀錄片「相約愛情海」首映感人

記者張宏／亞凱迪亞報導
美國富蘭克林基日前在亞凱迪亞舉辦籌款年會暨電影紀錄片「相約愛情海」首映會。（主辦方提供）
美國富蘭克林基日前在亞凱迪亞舉辦籌款年會暨電影紀錄片「相約愛情海」首映會。（主辦方提供）

富蘭克林基金會日前在亞凱迪亞舉辦籌款年會暨電影紀錄片「相約愛情海」首映，活動展示自閉症家庭甘苦，感動了在場230多名政要、企業家和社區愛心人士。大家慷慨解囊參與義賣。

從左至右依次是基金會理事中山葵、富蘭克林基金會會長赫景秀、婦女會執行總會長張平和...
從左至右依次是基金會理事中山葵、富蘭克林基金會會長赫景秀、婦女會執行總會長張平和會長鐘學正。（記者張宏／攝影）

年會首映的影片「相約愛情海」長達50分鐘，記錄自閉症家庭的生活旅行點滴。電影導演和製片人屈建平（John Qu）表示，今年7月基金會組織12個家庭的15名自閉症兒童乘坐愛琴海遊輪旅行，並將活動拍攝成紀錄電影「相約愛情海」。電影通過自閉孩子乘遊輪暢遊愛琴海的歡快旅程，描繪自閉症孩子和他們的家庭群像。儘管這次出遊看上去很歡樂，但其背後，每一個家庭都承載巨大壓力。暫時的歡樂，更讓家長們思慮孩子的未來。

美國華人婦女聯合會成員身體力行，支持和幫助自閉症兒童基金會。（記者張宏／攝影）
美國華人婦女聯合會成員身體力行，支持和幫助自閉症兒童基金會。（記者張宏／攝影）

今年首次推出年度人物大獎，陳雅娟（Joanne Chen）作為自閉兒童的母親，熱心支持基金會各項慈善活動。她和同樣熱心慈善事業的自閉青年母親張曉麗，獲得富蘭克林基金會年度人物大獎。同時還有五名熱心公益的自閉兒童家長吳靜、梁啓珊、申劉芷蕾、伍映美、余春釵獲得2024年家長愛心貢獻獎。

南加僑領張素久（左二）和劉麗榮（右一）為陳雅娟（左一）、張曉麗（右二）頒發年度人...
南加僑領張素久（左二）和劉麗榮（右一）為陳雅娟（左一）、張曉麗（右二）頒發年度人物獎。（主辦方提供）

基金會理事中山葵對孩子的未來照顧感到擔憂。她說，所有自閉症孩子的父母，都要面臨自己百年後，孩子誰來照料的問題。 為成立幫助自閉症孩子及其家庭的「紅杉樹部落」，專門到北加州考察華人特殊兒童之友（FCSN）組織，計畫在不久將來，把紅杉樹理念落到實處。

從左至右依次是富蘭克林基金會創辦人赫景秀和屈建平夫婦，為義工領袖獎獲得者代瑞龍（...
從左至右依次是富蘭克林基金會創辦人赫景秀和屈建平夫婦，為義工領袖獎獲得者代瑞龍（Derek Doi）、總統義工獎獲得者洪蘊哲（Kate Hong）、義工領袖獎獲得者汪弘毅（Harry Wang）頒獎。（主辦方提供）

富蘭克林基金會會長赫景秀表示，今年是基金會工作飛躍發展的一年，團結自閉症家庭近200個，初步實現基金會「向外拓展和向下扎根」理念。相繼成立新橋社交康樂中心、壁球和機器人俱樂部，為自閉症孩子出版掛曆和畫冊，並舉辦第五屆聯合國世界自閉症意識日的畫展等。

活動的義賣環節，與會者以不同方式慷慨奉獻。美國華人婦女聯合會每年感恩節都和基金會舉辦送溫暖活動，會長鐘學正表示，施比受更為有福，婦女會成員身體力行，支持和幫助這些特殊孩子及他們的家庭。

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