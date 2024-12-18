艾爾蒙地市超市 男揮槍被擊斃

警方在追捕過程中將嫌犯擊斃。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣華人聚居區艾爾蒙地 市（El Monte）的Target 超市，12月16日（周一）發生一起惡性案件，一名嫌疑男子在店內揮舞槍支 ，引起慌亂，警方後在追捕過程中將嫌犯擊斃。

根據KTLA5、CBS的綜合報導，案件發生在16日晚上8時45分左右，地址位於艾爾蒙地Peck Road 3600號街區的Target商店。警方當時接到報警電話稱，有顧客在店內製造騷亂，並拒絕離開，目擊者指出嫌疑人腰帶上別著一把槍。

洛縣警局警官Steven De Jong表示，案發當天早些時候，這名持槍男性嫌疑人曾與一名女性嫌犯一起在店內偷竊，並被抓獲。兩人被店家要求退回商品後離開Target。但男性嫌犯之後又返回商店，但被拒絕進入，因此揮舞槍支開始威脅工作人員。

根據Target商家向當局描述的情況，這名嫌犯乘坐一輛汽車逃跑，有人發現那輛車駛離停車場，警方隨後進行短暫的追捕。De Jong指出，警匪追捕只持續約一分鐘，當嫌犯駕駛的深色Chevy Malibu汽車停在山谷大道（Valley Boulevard）靠近Tyler Avenue附近時，這場追捕就結束了。

嫌犯當時跳出汽車試圖逃跑，警方在十字路口靠近大通銀行（Chase Bank）旁邊，向嫌疑人開火，當場將其擊斃。嫌疑人被描述為一名30多歲或40多歲的男子，現場還發現一件武器，女性嫌犯後被警察拘留。據悉，此事件中沒有其他人員受傷，案件目前仍在調查中。