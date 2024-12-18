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聖誕老人飛入機場 社區1200人同樂

洛杉磯訊
洛杉磯世界機場(LAWA) 日前在洛杉磯國際機場(LAX) 和范奈斯機場(VNY) 舉辦年度聖誕老人飛入活動。（LAX提供）
洛杉磯世界機場(LAWA) 日前在洛杉磯國際機場(LAX) 和范奈斯機場(VNY) 舉辦年度聖誕老人飛入活動。（LAX提供）

洛杉磯世界機場(LAWA) 日前在洛杉磯國際機場(LAX) 和范奈斯機場(VNY) 舉辦年度聖誕老人飛入活動，兒童和家庭聚集在一起，近距離觀看飛機，參加節日主題活動，還有機會與聖誕老人見面打招呼。超過 1200名社區成員參加這兩項活動，並支持玩具捐贈活動。

洛杉磯世界機場社區關係總監Nicole Carcel表示，LAWA聚集社區千餘名成員，以有趣且有意義的方式慶祝聖誕節日。聖誕老人飛入對LAX來說是今年的一大亮點，很高興能為家庭提供獨特機會，體驗機場的魔力和假期歡樂。

兩個活動地點的內容包括：參觀各種飛機和機場、與洛杉磯國際機場PUP（寵物緩解旅客壓力）計畫 的治療犬互動、飛機裝飾品裝飾、打印照相亭及與聖誕老人講故事。 Kris Kringle駕駛塞斯納182帶著他的馴鹿和精靈降落在機場，在LAX和范奈斯機場隆重亮相。現場還為參與者準備了參觀DHL貨運飛機和阿拉斯加航空公司商用飛機的機會。在范奈斯機場，Helinet提供的直升機及 Clay Lacy、Condor Squadron、LA Flight Academy和 Corsair提供的飛機向社區成員展示。

Westchester和Mid Valley家庭YMCA的代表作為活動合作夥伴，為各個年齡層兒童收集數百件新玩具，幫助有需要的家庭度過一個更美好的假期。這次年度玩具活動也得到LAX和範奈斯機場商家及合作夥伴的慷慨支持，他們提供捐款並與參與者互動。

范奈斯機場經理Jacob Haik表示，非常感謝社區、贊助商和義工大力支持，使今年聖誕老人飛入活動取得成功。捐贈的每件玩具都會送給有需要的孩子，幫助他們在這個假期做出改變。

洛杉磯大都會區YMCA高級副總裁Lionnel Zaragoza表示，很榮幸能與范奈斯機場合作舉辦這場活動，讓社區聚集在一起慶祝節日，同時支持這一有意義的事業。感謝所有加入並捐款支持有需要的家庭的人們。

洛杉磯國際機場 LAX 大都會

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