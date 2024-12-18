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狗保險很重要 狗護院驅趕為上策

記者楊青／洛杉磯報導
大型狗狗們在接受訓練。（忠犬俱樂部提供）
大型狗狗們在接受訓練。（忠犬俱樂部提供）

許多華人養狗，除作為陪伴，也是看家護院好夥伴。專家建議，購買狗保險很重要，除此之外，狗看家最好的方法是驅趕，把賊咬傷是下下策。

忠犬俱樂部負責人Leo Lu表示，飼主給狗配備的兩種保險，一是醫療保險，為狗狗服務；二是意外傷害險，為保護主人的財產服務，比如狗在家門口把路人撲倒，或把到家除草的園丁咬傷，保險都可以最大程度保護主人財產。房屋保險中有一項為「狗的意外傷害險」，通常不會另外加錢，但需要屋主把狗加進去，但如果發生狗咬人，保費可能上升，甚至不予投保。不久前艾爾蒙地就發生一位華人家的狗把郵差咬傷，雖然只是很輕的咬傷，沒有撕裂傷，但最後主人被判賠15萬美元，而且在狗沒有處理前，郵差不再來送信，主人要自己去郵局取件。

大型狗狗們在接受訓練。（忠犬俱樂部提供）
大型狗狗們在接受訓練。（忠犬俱樂部提供）

他特別提醒，將房子租給飼養狗的房客，也需特別謹慎，因為根據加州法律，一旦房客的狗咬傷人，房東也要負責。據他所知，狗傷害，律師對狗主人索賠，是以其房子價值的10%為目標，因此飼主不但要給狗買好保險，狗種的選擇也要小心，以免因狗種類太過凶悍買不到房屋保險，又發生意外帶來無窮後患。

這些年加州治安不好，狗看家護院的責任明顯提高，連警察都稱狗是最好的防賊好手。不過Leo提醒，狗看家最好的方法是驅趕，把賊咬傷是下策。尤其在加州，即便賊入室盜竊，但如果狗咬傷賊，主人依然避免不了賠償責任。

Leo本人是美國排名最高的華裔護衛犬賽選手，平常同時訓練護衛犬，但他並不推薦華人飼養性格凶悍的狗種，主要是避免可能出現的法律麻煩。

醫療保險 加州 華人

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