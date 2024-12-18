專家：狗咬人是天性 主人需警戒

忠犬俱樂部負責人、資深訓狗師Leo Lu正在訓練大型狼犬。（忠犬俱樂部提供）

狗被稱為人類的好朋友，近年狗更為南加州 許多居民擔負起看家護院的重任。但近期傳出多起狗咬人、甚至咬死主人的事件，訓狗師和狗專家表示，狗咬人是牠們天性，民眾仍必須保持警戒。

南加柯汶那（Covina）日前發生狗攻擊並咬死人悲劇，涉案的是羅威納犬和羅威納犬-威瑪獵犬混種。（ABC 7）

資深訓狗師表示，狗咬人通常都會一些跡象，但很多時候也是全無警訊，飼主必須清楚瞭解自家狗的特性和脾氣，要提前做好預防準備，知道一旦出現緊急狀況，如何應對。

資深訓狗師Leo舉例，羅威納雖然是看家護院好手，非常能保護自家人，但如果缺乏訓練，平常在家就會沒規矩。比如走路暴衝、不聽指揮、叫不回來、亂叫亂鬧等壞習慣長期沒有得到糾正，主人在狗面前就沒有威嚴，狗更不會將小孩子放在眼中。

他提到，羅威納是身分等級分明的犬種，尤其一個家庭同時飼養多隻羅威納或混種犬時，很容易出現互相打架、而且打得你死我活的情況；在一些情況下，小孩子在這些狗的眼裡，只是另外一條「狗」；換言之，小孩子無形中已被狗包圍在危險當中。

羅威納雖然是看家護院好手，非常能保護自家人，但如果缺乏訓練，平常在家就會沒規矩。圖為該犬種示意圖。（美國種狗俱樂部）

資深訓狗師楊潮明提醒，很多因素都可能引起狗反感，繼而對人發動攻擊。比如狗身體有傷痛或生病，小朋友或陌生人不知道而去觸摸牠的痛點；有些狗在家裡表現良好，但牠不喜歡陌生人或主人外的其他人進入牠的地盤，拿走牠的玩具或食物等，都可能引起不快；有的狗甚至在某種情況突然和主人翻臉，比如說如果主人帶狗去公園，狗想要某些東西或做某個事但受主人阻擋，就可能引起狗的不悅。一旦這種情況發生，天性暴烈力大無比的狗造成的傷害，會數倍加大；一旦狗獸性發作，旁邊的狗也可能加入攻擊打群架，非常危險。

楊潮明表示，一些母狗在懷孕和生寶寶期間，對下一代的保護意識特別強，對外來騷擾的耐性和容忍力比平常低，民眾也要特別小心。

兩位訓狗師均表示，近年治安不好，很多家庭轉向飼養兇猛的犬種；他們認為，訓練得當、性格適中的德國 牧羊犬已足以看家護院，並非愈凶的犬種愈好，一定要考慮自身安全和咬到別人的法律責任。

Leo表示，特別是有孩子的家庭，從小訓練狗對孩子友好非常重要。他建議當狗還是幼犬的時候，就可以在大人控制好的情況下，讓孩子給狗餵食，增加狗對小主人的親切和認同；但狗長大後，一旦對小朋友出現不好舉動，必須找訓練師糾正，但不要因此懲罰狗，因為狗會認為是小朋友給他惹的禍，反過來會傷害孩子；如果成年狗出現對小孩子不安全行為，必須零容忍，立即將狗跟孩子分開，不要給狗繼續犯錯的機會。

Leo特別提醒民眾，很多人以為狗喜歡小孩子，但事實上有的狗不喜歡小孩子，因為孩子跑來跑去，亂摸牠的眼睛和尾巴等，在狗看來相當討厭，牠意識不到，那是牠的家庭成員。

楊潮明也建議家長，不要讓年幼的孩子和狗單獨玩耍，尤其是十歲以下孩子，不要單獨和天性較為凶猛的狗在一起，因為即便是飼主認為訓練好的狗，也可能因為受到孩子不經意的虐待和打擾，而產生反感，進而對孩子發動攻擊。