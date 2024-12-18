支持Landmark Hall計畫 慈善家張祥華入選橙縣名人堂

富樂頓加州州立大學(California State University Fullerton，CSUF)的長期贊助者兼Pick Up Stix創始人張祥華（Charlie Zhang）日前入選橙縣名人堂（Orange County Hall of Fame），成為年度人物。（張祥華提供）

加州 州立大學富樂頓分校(California State University Fullerton，簡稱CSUF)長期支持者兼Pick Up Stix創始人張祥華（Charlie Zhang），日前入選橙縣 名人堂（Orange County Hall of Fame）成為年度人物。

張祥華因其對教育機構和藝術的慈善貢獻在橙縣廣為人知，他於2023年被CSUF授予人道文學榮譽博士學位，他也一直是Landmark Hall計畫的主要支持者，該計畫是一座占地2萬平方呎的新建築，將作為橙縣領導力研究中心。

CSUF商業與經濟學院院長Sri Sundaram表示，張祥華慈善事業的影響力在橙縣令人印象深刻，特別是在CSUF校園和商學院學生中。出身清貧讓他了解和共情學生所面臨的獨特挑戰，其中許多學生是家裡的第一個大學生。他對於來自低收入 家庭的學生全力扶持，鼓勵他們努力學習，並通過具體行動幫助他們，使社會變得更美好。他對CSUF學校和學生的貢獻將產生持續深遠的影響。

張祥華（右二）樂意幫助別人實現他們的希望和夢想。（張祥華提供）

除了支持領導中心外，張祥華還志願參與常駐高階主管計畫，並為商業榮譽計畫提供支援。他在向2023年畢業生發表的畢業典禮演講中，鼓勵畢業生追求自己的熱情，「永遠、永遠不要放棄」。

張祥華表示，他移民美國時才24歲，不會說英語，但帶著希望和夢想來到這裡，他知道這片土地能夠給他實現美國夢的機會。現在，輪到他幫助別人實現他們的希望和夢想了。

2024年橙縣名人堂入選者還包括美國第37任總統尼克森、女演員蜜雪兒·菲佛(Michelle Pfeiffer)、Carl's Jr. 創始人Carl Karcher、Orangewood兒童之家和撒瑪利亞男孩中心創始人William Steiner、Wahoo's Fish Tacos創辦人Wing Lam和Lee家族、著名吉他設計師Leo Fender、退伍軍人倡導者Ed Paul和Nick Berardino及民權運動家Sylvia Mendez。

橙縣名人堂由橙縣政府於2023年創建，旨在表彰在公民事務、商業、慈善、體育、音樂、藝術和娛樂領域取得成就的個人，每年縣政委員會都會設立一個名人堂特設委員會來選出入選者。