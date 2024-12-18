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支持Landmark Hall計畫 慈善家張祥華入選橙縣名人堂

記者張宏／洛杉磯報導
富樂頓加州州立大學(California State University Fullerton，CSUF)的長期贊助者兼Pick Up Stix創始人張祥華（Charlie Zhang）日前入選橙縣名人堂（Orange County Hall of Fame），成為年度人物。（張祥華提供）
富樂頓加州州立大學(California State University Fullerton，CSUF)的長期贊助者兼Pick Up Stix創始人張祥華（Charlie Zhang）日前入選橙縣名人堂（Orange County Hall of Fame），成為年度人物。（張祥華提供）

加州州立大學富樂頓分校(California State University Fullerton，簡稱CSUF)長期支持者兼Pick Up Stix創始人張祥華（Charlie Zhang），日前入選橙縣名人堂（Orange County Hall of Fame）成為年度人物。

張祥華因其對教育機構和藝術的慈善貢獻在橙縣廣為人知，他於2023年被CSUF授予人道文學榮譽博士學位，他也一直是Landmark Hall計畫的主要支持者，該計畫是一座占地2萬平方呎的新建築，將作為橙縣領導力研究中心。

CSUF商業與經濟學院院長Sri Sundaram表示，張祥華慈善事業的影響力在橙縣令人印象深刻，特別是在CSUF校園和商學院學生中。出身清貧讓他了解和共情學生所面臨的獨特挑戰，其中許多學生是家裡的第一個大學生。他對於來自低收入家庭的學生全力扶持，鼓勵他們努力學習，並通過具體行動幫助他們，使社會變得更美好。他對CSUF學校和學生的貢獻將產生持續深遠的影響。

張祥華（右二）樂意幫助別人實現他們的希望和夢想。（張祥華提供）
張祥華（右二）樂意幫助別人實現他們的希望和夢想。（張祥華提供）

除了支持領導中心外，張祥華還志願參與常駐高階主管計畫，並為商業榮譽計畫提供支援。他在向2023年畢業生發表的畢業典禮演講中，鼓勵畢業生追求自己的熱情，「永遠、永遠不要放棄」。

張祥華表示，他移民美國時才24歲，不會說英語，但帶著希望和夢想來到這裡，他知道這片土地能夠給他實現美國夢的機會。現在，輪到他幫助別人實現他們的希望和夢想了。

2024年橙縣名人堂入選者還包括美國第37任總統尼克森、女演員蜜雪兒·菲佛(Michelle Pfeiffer)、Carl's Jr. 創始人Carl Karcher、Orangewood兒童之家和撒瑪利亞男孩中心創始人William Steiner、Wahoo's Fish Tacos創辦人Wing Lam和Lee家族、著名吉他設計師Leo Fender、退伍軍人倡導者Ed Paul和Nick Berardino及民權運動家Sylvia Mendez。

橙縣名人堂由橙縣政府於2023年創建，旨在表彰在公民事務、商業、慈善、體育、音樂、藝術和娛樂領域取得成就的個人，每年縣政委員會都會設立一個名人堂特設委員會來選出入選者。

橙縣 低收入 加州

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