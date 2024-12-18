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「幫幫忙基金會」送51愛心貨櫃至9國 關懷延伸街友

記者張庭瑜／羅斯密市報導
塔巴瓦禪修中心師父與「幫幫忙基金會」團隊共同合影，象徵雙方攜手合作，將愛心物資送往緬甸及全球各地，為困苦民眾帶來希望與溫暖。（記者張庭瑜／攝影）
塔巴瓦禪修中心師父與「幫幫忙基金會」團隊共同合影，象徵雙方攜手合作，將愛心物資送往緬甸及全球各地，為困苦民眾帶來希望與溫暖。（記者張庭瑜／攝影）

加州公益團體「幫幫忙基金會」（Simply Help Foundation）12月16日（周一）舉行年終記者會，創辦人鮑潘曉黛宣布，該會2023至2024年間已送出51個愛心貨櫃至全球九國、其中26個援助緬甸難民，並宣告明年將擴大關懷美國境內遊民及癌症病患，已準備500份物資將於本周起發放給街友過冬。

塔巴瓦禪修中心住持西亞多表示，中心在緬甸設有逾百個分部，收容超過2萬名難民，並提...
塔巴瓦禪修中心住持西亞多表示，中心在緬甸設有逾百個分部，收容超過2萬名難民，並提供三餐、電腦教育及醫療課程，協助難民自立。他呼籲各界持續支持，為戰亂中的民眾帶來希望。（記者張庭瑜／攝影）

鮑潘曉黛表示，緬甸自2021年軍方執政以來戰亂不斷，大量民眾流離失所，急需人道援助。「這些貨櫃裝載的不只是物資，更是南加州華人的愛心」。由塔巴瓦（Thabarwa）禪修中心負責分發的貨櫃，內含食品、保暖衣物、醫藥用品等生活必需品。

塔巴瓦禪修中心住持西亞多（Sayadaw）指出，該中心目前在緬甸設有100多個分部，總計收容逾2萬名難民，每天光是總部就要供養5000人的三餐。中心除提供基本生活照顧外，也設立電腦教室及醫療課程，希望幫助難民自立。

捐贈的物資種類豐富，包括食品、保暖衣物、醫藥用品、奶粉、乾糧、電腦設備等，滿足受...
捐贈的物資種類豐富，包括食品、保暖衣物、醫藥用品、奶粉、乾糧、電腦設備等，滿足受助者的基本需求。（記者張庭瑜／攝影）

其餘25個貨櫃則分別送往貝里斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉、聖文森、聖露西亞、索馬利蘭、宏都拉斯、海地及諾魯等國家，每個貨櫃都裝滿食品、保暖衣物、醫藥用品等生活必需品。

幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛表示，基金會準備的500份「暖暖大禮包」內含保暖衣物、...
幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛表示，基金會準備的500份「暖暖大禮包」內含保暖衣物、毯子及帳篷等物資，本周起發放給街友，協助他們度過寒冬。（記者張庭瑜／攝影）

鮑潘曉黛指出，近期美國通膨嚴重，基金會也將加強在本土的援助行動。適逢歲末，基金會準備的500份「暖暖大禮包」內含保暖衣物、毯子及帳篷等物資，本周起發放給街友，協助他們度過寒冬。

該會自2000年成立以來，秉持「愛心無國界」精神，持續推動國際救援，2005年並獲聯合國經濟及社會理事會特別諮詢地位。有意捐款者可將支票寄至：SimplyHelp Foundation, 121 S. Hope Street, #303, Los Angeles, CA 90012，詳情可上網查詢www.simplyhelp.org或致電866-310-3311。

塔巴瓦禪修中心住持西亞多表示，中心在緬甸設有逾百個分部，收容超過2萬名難民，並提...
塔巴瓦禪修中心住持西亞多表示，中心在緬甸設有逾百個分部，收容超過2萬名難民，並提供三餐、電腦教育及醫療課程，協助難民自立。他呼籲各界持續支持，為戰亂中的民眾帶來希望。（記者張庭瑜／攝影）
捐贈的物資種類豐富，包括食品、保暖衣物、醫藥用品、奶粉、乾糧、電腦設備等，滿足受...
捐贈的物資種類豐富，包括食品、保暖衣物、醫藥用品、奶粉、乾糧、電腦設備等，滿足受助者的基本需求。（記者張庭瑜／攝影）
幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛表示，基金會準備的500份「暖暖大禮包」內含保暖衣物、...
幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛表示，基金會準備的500份「暖暖大禮包」內含保暖衣物、毯子及帳篷等物資，本周起發放給街友，協助他們度過寒冬。（記者張庭瑜／攝影）

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