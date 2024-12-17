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華生辦「東西同樂」市集音樂會 促文化共融

記者劉子為／洛杉磯報導
本次市集由幾位華裔高中生共同組織，Annabelle Cheung（左起）、Antonio Shyu、Stella Wang、Annie Li。（記者劉子為／攝影）
本次市集由幾位華裔高中生共同組織，Annabelle Cheung（左起）、Antonio Shyu、Stella Wang、Annie Li。（記者劉子為／攝影）

洛杉磯市政中心14日化身為一片歡樂與文化交融的熱鬧現場，幾位南加州華裔高中生攜手舉辦了「東西同樂」（Tunes & Treasures）市集與音樂會。這場活動不僅展示了多元文化的魅力，也融入了深厚的慈善精神，吸引數百位居民參與。市集中設有近60個攤位，涵蓋手工飾品、特色服飾、美食飲品等，並有學生和本地音樂家帶來的精采表演，營造出濃厚的節日氛圍。

活動組織者之一、Mayfield高中華裔生Annie Li說︰「我們希望在節日期間將不同文化背景的人們聚集在一起，分享亞洲文化與當地市集的特色。本次活動收入用於支持多個慈善項目，包括Kind One（仁同匯）公益活動、洛杉磯縣藝術高中的音樂部門，以及薩爾瓦多貧困兒童的教育計畫。」

亞凱迪亞高中生Stella Wang則提到市集的多樣性與環保理念，「這次市集匯集了約60個攤位，包括手工及二手飾品、新舊服裝以及各式美食。特別是服裝攤位，希望通過回收與再利用來推動可持續發展，同時展現多元文化特色。」

音樂表演部分由來自洛杉磯縣藝術高中的Antonio Shyu負責，他介紹，表演團隊包括「Love Through Music」非營利組織，以及本地女子樂隊Sakura和歌手兼吉他手Maddox Lim。Shyu說︰「這不僅是一場音樂盛會，也是一個支持慈善的機會。」

負責活動宣傳的是來自哈佛西湖高中的Annabelle Cheung，她分享了策畫過程中的挑戰，「最大的困難是提高公眾對活動的認識，但我們的努力得到了回報，成功吸引了許多人參與，也為慈善目標籌集了足夠的資金。」 

「東西同樂」市集獲得了慈善組織Kind One創始人馮若瑋（左）和Goddess...
「東西同樂」市集獲得了慈善組織Kind One創始人馮若瑋（左）和Goddess Mercado創始人Diana Diaz（右）的大力支持。（記者劉子為／攝影）

本次活動的成功舉辦，離不開慈善組織Kind One和其創辦人馮若瑋（Vivian Fung）的贊助、支持。她說︰「Kind One的宗旨是促進社區共榮，這次活動非常符合Kind One的宗旨和使命，因此全力支持學生們的籌款活動。我們提供了舞台設備、印刷費用等財務和實際支持，讓他們的活動更加成功。」她補充道，Kind One未來也將支持其他有類似需求的學生團體，並持續推廣少數族裔的文學作品和讀書會來持續推動文化共融。

「東西同樂」市集與由西裔主導的Goddess Mercado市集共享場地，展現了深厚的文化交融與合作精神。Goddess Mercado的創始人Diana Diaz也將組織市集的經驗傾囊傳授給「東西同樂」的組織者們，她表示，學生們的努力和對社區的熱情令人感動，活動也展現了多元文化的美好。」

為表彰學生們為社區做貢獻的精神，洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）派代表到現場頒發證書。

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