緩解壅堵 河濱縣坦密庫拉15號公路增1線道

坦密庫拉市15號公路北向繁忙路段新增線道啟用剪綵儀式。（Temecula市府提供）

為應對日益增多的居民和訪客，河濱縣坦密庫拉市（Temecula）15號公路北向繁忙路段新增一條1.5哩的線道，位於Temecula Parkway匝道至Rancho California Road匝道之間，緩解當地的愈加嚴重的交通壅堵。

這項新線道建設是坦密庫拉「I-15交通壅堵緩解項目」的一部分，致力改善15號公路北向的交通壅堵狀況。這條輔助車道將便利駕駛者進出高速公路，並有效提升該區域的交通流量。

坦密庫拉市府官員在日前舉行剪綵儀式上表示，這項改善措施主要是應對坦密庫拉谷區居民及遊客數量的急劇增長。這條新增車道不僅位於繁忙的交通路段，還方便駕駛者前往當地的著名景點，如靠近Temecula Parkway出口的大莊家賭場度假村，以及經常通往坦密庫拉老城區的Rancho California Road。

此外，這條新增的車道只是未來更多交通改善計畫的一部分。加州 交通廳（Caltrans）計畫在15號公路的北向和南向，從Rancho California Road匝道至Winchester Road匝道增設更多輔助車道。