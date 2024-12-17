我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

緩解壅堵 河濱縣坦密庫拉15號公路增1線道

河濱訊
坦密庫拉市15號公路北向繁忙路段新增線道啟用剪綵儀式。（Temecula市府提供）
坦密庫拉市15號公路北向繁忙路段新增線道啟用剪綵儀式。（Temecula市府提供）

為應對日益增多的居民和訪客，河濱縣坦密庫拉市（Temecula）15號公路北向繁忙路段新增一條1.5哩的線道，位於Temecula Parkway匝道至Rancho California Road匝道之間，緩解當地的愈加嚴重的交通壅堵。

這項新線道建設是坦密庫拉「I-15交通壅堵緩解項目」的一部分，致力改善15號公路北向的交通壅堵狀況。這條輔助車道將便利駕駛者進出高速公路，並有效提升該區域的交通流量。

坦密庫拉市府官員在日前舉行剪綵儀式上表示，這項改善措施主要是應對坦密庫拉谷區居民及遊客數量的急劇增長。這條新增車道不僅位於繁忙的交通路段，還方便駕駛者前往當地的著名景點，如靠近Temecula Parkway出口的大莊家賭場度假村，以及經常通往坦密庫拉老城區的Rancho California Road。

此外，這條新增的車道只是未來更多交通改善計畫的一部分。加州交通廳（Caltrans）計畫在15號公路的北向和南向，從Rancho California Road匝道至Winchester Road匝道增設更多輔助車道。

加州

上一則

聯邦環保署：致癌化合物TCE、PCE漸退場

下一則

「一切為孩子」慈善晚宴 為殘疾兒童募款

延伸閱讀

挪威將金援2.4億美元 助烏克蘭威懾俄羅斯黑海艦隊

挪威將金援2.4億美元 助烏克蘭威懾俄羅斯黑海艦隊
美國現象／「嬰兒潮世代」退休 南加酒莊沒人接班求售

美國現象／「嬰兒潮世代」退休 南加酒莊沒人接班求售
未能擋下俄軍攻勢 烏負責東部頓內次克州行動將領遭拔官

未能擋下俄軍攻勢 烏負責東部頓內次克州行動將領遭拔官
同在巴黎聖母院重開典禮 澤倫斯基可能面晤川普

同在巴黎聖母院重開典禮 澤倫斯基可能面晤川普
俄軍7天奪取烏克蘭領土233平方公里 開戰首周以來最快

俄軍7天奪取烏克蘭領土233平方公里 開戰首周以來最快
北約祕書長呂特憂俄朝合作 會見川普談全球安全

北約祕書長呂特憂俄朝合作 會見川普談全球安全

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

2024-12-09 20:09
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
發生家庭犬咬死小主人悲劇的住家，位於柯汶那Palomino Dr 2500號街區一處門衛住宅區。（記者楊青/攝影）

悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

2024-12-09 17:14

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸