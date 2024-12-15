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鑽石吧長青會聖誕新年、秋季慶生會 300人歡聚

記者楊青╱鑽石吧報導
鑽石吧長青會舉辦聖誕/新年和秋季慶生及慶會，300多位長輩歡聚一堂，分享蛋糕、美食與節日禮物，載歌載舞，滿堂喜氣。（區應鴻提供）
鑽石吧長青會舉辦聖誕/新年和秋季慶生及慶會，300多位長輩歡聚一堂，分享蛋糕、美食與節日禮物，載歌載舞，滿堂喜氣。（區應鴻提供）

鑽石吧長青會12日舉辦2024秋季慶生及聖誕和新年慶會，表彰與感謝團隊幹部的辛勞與奉獻，300多位長輩歡聚一堂，分享蛋糕、美食與節日禮物，載歌載舞，滿堂喜氣。

上午9時開始在鑽石吧社區中心（Diamond Bar Center）持續將近三個小時團聚，一片紅火。活動籌備組特別準備的新聖誕樹和吉祥鹿群，在五彩燈光中熠熠生輝；現場展出書畫班會員們近期創作的各種書畫和雕刻作品，為會場增加了濃濃的節日人文氣息；聖誕老人滿場轉，給每一位來賓送上美好祝福。

鑽石吧長青會舉辦聖誕/新年和秋季慶生及慶會，300多位長輩歡聚一堂，分享蛋糕、美...
鑽石吧長青會舉辦聖誕/新年和秋季慶生及慶會，300多位長輩歡聚一堂，分享蛋糕、美食與節日禮物，載歌載舞，滿堂喜氣。（區應鴻提供）
鑽石吧長青會舉辦聖誕/新年和秋季慶生及慶會，300多位長輩歡聚一堂，分享蛋糕、美...
鑽石吧長青會舉辦聖誕/新年和秋季慶生及慶會，300多位長輩歡聚一堂，分享蛋糕、美食與節日禮物，載歌載舞，滿堂喜氣。（區應鴻提供）

長青會榮譽理事長施吾庠和新一任會長王稜茜等特別向長青會各班班長和老師頒發獎狀和紅包，感謝他們一年的辛勤付出與奉獻，祝福每一位會員都有一個健康、平安、 喜樂的節日假期和新年。施吾庠表示，今年長青會在原有16個興趣班的基礎上再增加了瑜伽班，會員們興趣課程多元化更上層樓。現在，全年每個星期五天，長青會在鑽石吧中心都有各種活動，教學相長，大家都非常開心。

為迎接聖誕節和新年，當天的慶會現場特別換上了嶄新的聖誕樹和閃光鹿群。長青會花了將近500元換上了新的帶燈的聖誕樹，還有兩大一小三隻麋鹿，大大增加了聖誕氣氛。

新一届理事會班子也在當天與大家見面，包括榮譽理事長施吾庠、理事長佟儀、會長王稜茜、副會長劉瓊安和區應鴻、秘書長張開民等。

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