預防買到有問題禮品卡 最好這樣做以免被詐

警方提醒民眾小心禮品卡詐騙。（記者王若然／攝影）

假日季來臨，許多人選擇購買禮品卡作為節日禮物贈予他人。不過近年盜取禮品卡的事件常有發生，了解禮品卡的盜用途徑，進而預防買到有問題的禮品卡，十分重要。

安那罕（Anaheim）警局近日在社交媒體發布信息，提醒民眾留意禮品卡盜竊。安那罕警局表示，犯罪分子將商場貨架上的禮品卡偷走，獲取其中的條形碼和密碼信息，其中密碼是需要刮開才看得到。盜取相關信息後，他們再將禮品卡外包裝修復，放回商場貨架。當民眾購買禮品卡使用後，就會發現裡面是空的。還有一種是可以往其中儲值的禮品卡，民眾往裡面存錢時，獲得帳號、密碼等訊息的不法分子，就趁機將其中的錢轉走或消費。

在了解禮品卡盜竊過程後，安那罕警局提出幾點防範措施。民眾在購買禮品卡時，一定要檢查其包裝是否完好，是否有被撕開痕跡。特別是其中的密碼是否有被刮開跡象。在購買時，也要摸一摸包裝裡面的卡片是否完整，在店員允許情況下，可以查看裡面的卡片是否完好。購買禮品卡後，要留好收據，以防萬一。若懷疑禮品卡被動手腳，請第一時間聯繫禮品卡商家，要求凍結帳戶或退款。在安那罕警局的這條帖子下面，有民眾留言，她兩年前在Target 購買一張蘋果公司禮品卡，使用時發現裡面是空的，她向Target和蘋果尋求退款，結果雙方互相踢皮球，後來不了了之。

聯邦貿易委員會（FTC）表示，去年這類禮品卡盜竊案，導致消費者累積損失超2億元。根據Capital One Shopping數據，今年有64%的美國人打算購買禮品卡作為聖誕禮物。

為預防此類犯罪，Target商場今年採取特別措施。民眾在購買Target禮品卡時，貨架上的禮品卡是沒有密碼的。當顧客結帳後，店員才會把密碼（access code）貼在禮品卡上。這樣就防止禮品卡信息被提前盜走的潛在可能。

南加華人 王女士近日想買一些禮品卡送給孩子的老師，但平日看到很多禮品卡被盜刷新聞，總不放心。因此她選擇到店裡買時，要求店員拿一些還未上架的新禮品卡。王女士介紹，若對方不介意，可以購買電子版的禮品卡送人，這也是預防禮品卡詐騙的方法之一。