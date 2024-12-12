南加成大校友會56屆年會 葉旭旻連任會長

南加州成大校友會第56屆年會圓滿落幕，葉旭旻連任會長並頒發兩項獎學金，展現校友會凝聚力與傳承使命。（主辦單位提供）

南加州 成功大學校友會第56屆年會12月7日（周六）在橙縣Hyatt大飯店隆重舉行，由葉旭旻連任會長並舉行理事交接儀式。

大會最受矚目的環節是由南加 州成功大學校友會基金會(CKUF)頒發的兩項獎學金，其中「高中學術獎學金」由陳泓安(Warren Chen)及蔡艾甯(Elina Tsai)兩位校友子女獲得殊榮；而「成大倪超校長紀念獎學金」則在闊別三年後，由加大洛杉磯 分校(UCLA)優秀學子許家睿(Jaylin Hsu)奪得。

葉旭旻致歡迎詞時表示，適逢母校成功大學93周年校慶，即將邁向建校百年里程碑，全球校友已突破22萬人。他特別引述沈孟儒校長談話指出，成大校友在全球半導體產業扮演關鍵角色，若無這批菁英，產業發展將至少落後十年以上。今年年會以「輝映五六、寰宇立群」為主題，象徵校友會在南加州56年來的深耕與傳承。

本屆15位理事中，有14位留任展現團隊穩定性。葉會長並特別預告，2025年10月24日至26日將在華府舉辦兩年一度的「成大全球嘉年華和北美雙年會」，熱情邀約校友共襄盛舉。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀應邀致詞時，高度肯定南加州成大校友會在僑界的貢獻。

全美成大校友會董事程東海詳細介紹基金會發展歷程，以獎助母校在校生及南加州校友子女為宗旨，每位得主可獲500元獎學金，用以培養獨立研究與領導能力。基金會現任董事包括第一副會長兼財務李惠頻、會長葉旭旻、前會長蔡翰寬及程東海等重量級人士。

值得一提的是，現任Polymerica企業總裁暨技術總監達30年的傑出校友，於2022至2024年間慷慨捐資2萬元支持獎學金。當天的高中學術獎學金得主陳泓安、蔡艾甯皆親臨領獎；而獲得成大倪超校長紀念獎學金的UCLA學生許家睿因期末考無法出席，由其父親代為領取獎項，場面溫馨感人。