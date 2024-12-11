專家：「看似無資產」策略保護資產 大降訴訟風險

資產保護專家建議，透過懷俄明州有限責任公司匿名持有資產，可有效降低訴訟風險，避免成為「肥羊」。圖為示意圖（pexel）

在美華人因普遍持有房產等資產，易成為訴訟目標。會計師陳新元指出，透過合法規畫，可大幅降低訴訟風險，避免成為「肥羊」。陳新元表示，資產保護的關鍵，在於「看似無資產」的規畫策略。他特別推薦運用懷俄明州 單一會員有限責任公司（Wyoming Single Member LLC）來達成這個目標，因為懷俄明州LLC具有獨特優勢，包括會員資訊保密及強大的「押記令保護」（Charging Order Protection），使債權人難以染指公司資產。

陳新元表示，懷俄明州的單一會員有限責任公司（Wyoming Single Member LLC）是保護資產的有效工具。該州法律允許公司成員身分保持匿名，無需公開會員或經理的資訊。此外，懷俄明州的「押記令保護」，使債權人儘管勝訴，也僅能獲得利潤 分配權，無法取得管理或所有權。因此，只要公司不進行利潤分配，債權人將無法從中獲利，讓律師和債權人望而卻步。

在實際操作中，陳新元建議採取三大資產保護策略。首先，可以將個人名下的儲蓄和投資帳戶轉移至懷俄明州有限責任公司，由生前信託作為公司股東管理。不僅稅務申報方式與個人資產一致，還能避免資產被律師或債權人發現。其次，對營運公司帳戶，只保留少量現金以應付日常運轉，其餘資金以分紅形式轉至懷俄明州公司，並通過借款方式返還營運公司，同時簽訂授信額度借款協議（Line of Credit），在縣政府登記為負債，從而有效降低訴訟風險。最後，對出租房產，可將其交由加州 有限責任公司（LLC）持有，並以懷俄明州公司作為股東與經理人，同時通過授信額度借款協議，增加房產抵押登記，進一步降低房產因糾紛而被追討的風險。

此外，還有幾項額外的保護措施可以考慮。首先是增加對退休帳戶（如IRA、401K等）的投入，這類帳戶通常受法律保護，可避免債權人追討。其次，購買雨傘險（Umbrella Insurance）也能提供額外的保險保障，擴大承保範圍。最後，可以設立不可撤銷信託，將部分資產放入信託中，進一步避免債權人接觸這些資產。

值得注意的是，陳新元強調，在採取這些資產保護策略時，一定要確保符合法律規範，避免因違法行為引發更多問題。同時，建議與專業律師或財務顧問合作，根據個人情況量身定製適合的方案。此外，還應定期檢視資產保護計畫，根據財務狀況或法律環境的變化進行調整，以確保策略的持續有效。透過這些措施，可以有效降低個人資產風險，讓債權人或律師因無利可圖而放棄訴訟，從而為財富築起堅實的保護屏障。