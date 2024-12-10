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蘋果專賣店 頻傳持假身分證、QR code冒領筆電案

編譯陳盈霖／綜合報導
南加州近期出現豎起假冒身分與二維碼者領取其他購買人商品。（取自蘋果官網）
南加州近期出現豎起假冒身分與二維碼者領取其他購買人商品。（取自蘋果官網）

NBC 4電視台報導，近期南加州蘋果專賣店（Apple store）發生數起冒領案，竊賊使用虛假身分證和二維條碼QR code至店中冒充實際購買者，領走受害者購買的筆記型電腦。

受害者，約巴林達（Yorba Linda）男子賈爾斯（Paul Giles）表示，上個月他替女兒領取一台16吋MacBook Pro電腦，抵達位於格蘭岱爾（Glendale）的Americana at Brand的蘋果專賣店時，發現電腦已被提領。經理告訴他「顯然有人冒充你的身分取走商品，我很抱歉發生這種事。」

賈爾斯因此損失5000元，他也是至少第四位報告遭竊的蘋果客戶。來自休曼橡林（Sherman Oaks）的馬克維茲（Rick Markowitz）也表示，他在線上購買一台3600元筆電，為避免包裹被偷，選擇到店取貨。然當他來到蘋果店時，蘋果店人員說，「有人持有你的身分證和QR code，根據我們店內政策，只要有身分證，我們就會交出商品。

馬克維茲向警方報案，但並未收到回覆，蘋果公司在協助調查此案時也進展緩慢。他堅稱並無任何跡象顯示自己的帳戶被駭。

賈爾斯也不認為自己受到駭客攻擊。「我懷疑可能是內部人員所為」他說，「如果罪犯真的拿到QR code，那應該只有發送給我的電郵中才會出現的內容，還能是誰拿到？」

知名網路安全專家斯蒂克利（Jim Stickley）表示，任何人都可能得到這些資訊，「這是非常簡單的詐騙。」他說，「我只需進入你的電腦，監控你的電子郵件，查看你的購買紀錄及預計交付的時間。」他認為，這些網路罪犯可能從受害者電腦中取得這些資訊，不僅蘋果店，也可能發生於其他地方。

加州 南加 駭客

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