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謊稱歐洲皇室 洛男詐騙亞裔長者590萬

洛杉磯訊
嫌犯用詐騙錢財購置豪華汽車。（CBS電視台）
嫌犯用詐騙錢財購置豪華汽車。（CBS電視台）

洛杉磯一名男子自稱是歐洲皇室貴族後裔，並表示已開發一款人工智慧軟件，可以預測未來；但事實上，幾年來他操縱龐氏騙局，從當地菲律賓裔社區年長居民手中騙取590萬美元，之後大肆揮霍，購買稀有古董和豪華汽車。當局指出，男子日前已認罪。

根據KTLA 5、CBS等多家媒體綜合報導，司法部稱，洛杉磯市聖費南度谷（San Fernando Valley）West Hills居民Sylvein William Maximilian D'Habsburg XVII日前承認電信欺詐指控。他專門針對亞裔社區實施詐騙，說服當地菲律賓裔老年人投資，涉案金額高達590萬美元。

嫌犯Sylvein利用自己修改的名字，讓人聯想到歐洲貴族，以為他是統治奧地利的哈布斯堡王朝（Habsburg dynasty）後裔。但司法部發言人證實，他的真實身分並非羅馬帝國皇帝或奧地利皇帝的後裔，Sylvein原名Sylvein Scalleone，他與哈布斯堡王朝既沒有血緣關係，也沒有婚姻關係。

當局指出，這位48歲的偽貴族顯然也沒有王室成員的財富，他前後從被害人手中騙取共590萬美元，通過花言巧語讓人們相信他在投資人工智能技術，稱這種技術可以預測未來，還能通過視頻錄像檢測是否感染新冠病毒。

根據認罪協議，Sylvein在2018年1月至2023 年6月期間，運營其龐氏騙局，並聘請人員為他的兩家公司物色潛在投資者，這兩家公司分別為Wild Rabbit Technologies LLC、BAI Intelligence LLC。這項詐騙主要針對當地菲律賓社區，其中包括許多老年教區居民。

投資 司法部 洛杉磯

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