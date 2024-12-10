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爾灣華女涉機票詐騙？多人跨洋來美追債

記者王若然／爾灣市報導
在中國大陸做機票生意的張男(左)和沈女，11月16日向爾灣警局反映情況。（記者王若然／攝影）
在中國大陸做機票生意的張男(左)和沈女，11月16日向爾灣警局反映情況。（記者王若然／攝影）

數位華人日前現身橙縣爾灣（Irvine）警局舉辦的居民大會，向警員反映被騙經歷。他們有從中國遠渡重洋而來，也有南加本地居民，目的只有一個，就是找該市華人居民許女討債。受害人張先生稱，被詐騙超過300萬元人民幣（約41萬5000美元），雖然許女陸續有歸還欠款，但仍欠近200萬人民幣（約27萬6426美元）。

張先生在中國上海經營旅行社售賣機票，這是他事發後第二次到南加找許女討債。張先生表示，當初經友人介紹，在網上認識做機票生意的許女。許女稱，有渠道可以買到折扣機票，張先生就決定從許女處購買打折票。兩人交易的金額雖然很大，但因為異國，交易期間沒有見過面。

張先生說，起初兩人的合作斷斷續續有問題，但最後都有補救。到2022年9月，那時美國疫情嚴重，機票特別貴，從美國飛中國的商務、頭等艙機票，每張大約在10萬至12萬人民幣之間（約1萬3826美元至1萬6591美元）。他當時為約30位客人購買機票，向許女匯款約300萬人民幣。這些票大多集中在2022年10月底從美國返回中國，都是頭等、商務艙。他說，這些票當時確實是開出來的，他確保收到票號，才給許女匯款。但客人出發前兩至三周，卻發現這些機票陸續被退掉。根據張先生開具的購票紀錄，當時被退的票大約有30張。

張先生說，當時「很崩潰、很殘酷」，被退票的客人來旅行社大鬧，他頂著巨大壓力，無奈之下，只能自掏腰包，用信用卡支付100多萬人民幣，幫助一部分客人補票。

事發後，張先生在微信上找許女討說法，許女則稱，是紐約東航一名叫「陳其」的貨運銷售出問題，「錢都在別人那（沒在許女手上）」，張先生對此半信半疑，他2023年1月到美國想與許女一起去紐約，但許女以各種原因推脫，稱無法陪同張先生前往。

張先生此後一個人去紐約東航找所謂的貨運銷售「陳其」，然而在紐約共待一個月，始終沒有與這位「陳其」見到面。他後來去東航營業部打聽，一名在那裡工作多年的工作人員查證後表示，根本沒有這個人。

張先生因此對徐女士起疑，並開始調查，發現她在中國有多起官司糾紛。張先生還發現，許女當初給他的護照，也是假的。

2023年5月，張先生回中國後，透過東航總部調出當初購買的那30張機票紀錄顯示，機票是透過東航官網及代理商購買，並非許女所稱的「東航內部人員購買」。

張先生稱，找許女討債期間，許女多次聲稱「向張先生及其家人轉帳」，都是假的，他根本沒有收到錢；還有幾次許女寄出的是空頭支票。目前張先生已在中國對許女提告。

針對張先生的說法，許女回應今年6月，曾償還張先生和另一債主沈女共6萬多美元；2022年那場退票風波，她也是受害人，票是被她當時的上線，一名姓「雷」、位於河南的航空公司員工所退，共20多張。目前她已在中國提告此人。而對張先生所說的近200萬人民幣欠款，許女表示金額沒有這麼多，只有80萬人民幣。不過許女表示，她目前無力償還這些債務，只能看中國那邊的審判結果，看是否可以從雷姓員工那裡拿到賠償金。

張先生出示2022年9-10月部分購票紀錄，其中近30張票在出發前被退掉。(記者...
張先生出示2022年9-10月部分購票紀錄，其中近30張票在出發前被退掉。(記者王若然／攝影)

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