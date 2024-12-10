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「家被騙空」 中國淘寶店主患抑鬱 上海提告 許女判賠

記者王若然／爾灣市報導
中國上海徐匯區人民法院判，許女應償還12萬11431.6元人民幣給沈女。許女對此提出了上訴。(截圖)
中國上海徐匯區人民法院判，許女應償還12萬11431.6元人民幣給沈女。許女對此提出了上訴。(截圖)

聲稱被爾灣許姓華女詐騙近200萬元人民幣（約27萬6269美元）的中國上海居民張先生，在第一次來美討債無果後，返回中國找到更多被許女詐騙的受害者，包括聲稱被騙100多萬元人民幣的中國淘寶店主沈女。沈女說，許女不僅「把我家騙空」，還害她得抑鬱症。第一次來美討債，身無分文只能夜宿機場。

沈女在中國上海市徐匯區人民法院提告許女，該法院2024年9月判決出爐，要求十日內許女償還121萬1431.6元人民幣給沈女。許女對判決不服，提上訴。許女在接受本報採訪時表示，根據她統計，目前只欠沈女62萬元人民幣。

沈女與許女的交易，最早可追溯至2017年。那時沈女通過淘寶店販賣用哩程兌換的機票。沈女稱，許女向她購買機票，剛開始的10筆交易都很順利。後來，許女先支付沈女訂金，等客人飛完再支付尾款。從這時起，兩人的交易開始出問題，沈女怎麼也等不到尾款。許女的欠款也開始慢慢累積。

沈女估算，截至2022年秋，許女欠她約190萬元人民幣；2017年至2022年間，許女支付約20萬人民幣，但遠無法還清所有欠款。

2023年1月至11月，沈女開始搜集證據，並在中國告許女。2023年12月，面對沈女討債的窮追猛打，許女將前者微信拉黑，自此沈女的討債石沉大海。

2024年6月，沈女走上艱難的赴美討債路。

沈女稱，她全部家底被騙空，來美時身無分文，只能在機場睡一晚。2022年逢疫情，爸爸重病在家，她一個人肩負照顧爸爸重任，她的母親以及爺爺奶奶、外公外婆全部離世。這種情況下，她罹患嚴重的抑鬱症，幸虧遇見同樣被騙的上海人張先生，在後者開導下，她的抑鬱症才有所緩解。2024年6月，沈女與張先生一起赴美向許女討債，當時許女償還兩人共6萬多美金。

2024年11月，張先生和沈女再次來到南加爾灣市。然而他們雖然找到詐騙者，卻難以在美國討回公道；因兩人是在中國被騙，爾灣市警局表示不予受理。不過沈女目前在美國對許女提起民事訴訟。

被告的許女表示，與沈女的業務往來中，有一些債務不應該由她承擔。並且沈女在追債過程中，與其他追債人聯合起來在網路上散播她的個人信息，對她和家人造成極大困擾。

張男(左)和沈女都是來自中國大陸，他們向爾灣許女討債。(記者王若然／攝影)
張男(左)和沈女都是來自中國大陸，他們向爾灣許女討債。(記者王若然／攝影)

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