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洛縣聖誕活動繽紛 多蘿西•錢德勒館歌舞演出熱鬧

記者劉子為／洛杉磯報導
洛杉磯動物園的夜間燈光秀「L.A. Zoo Lights」。（記者劉子為／攝影）
洛杉磯動物園的夜間燈光秀「L.A. Zoo Lights」。（記者劉子為／攝影）

隨著聖誕季節到來，洛杉磯縣洋溢著濃厚的節日氛圍。今年，各大景點和活動精心設計，從繽紛燈光秀到浪漫滑冰場，從充滿藝術感的表演到與家人共度的溫馨時光，總有一處能讓人感受到屬於南加州的假日魅力。以下是本報精選的幾處不容錯過的聖誕活動，為您的節日增添更多色彩。

洛杉磯縣聖誕活動 製表：記者劉子為
洛杉磯縣聖誕活動 製表：記者劉子為

在格里菲斯公園（Griffith Park）的洛杉磯動物園，夜間燈光秀「L.A. Zoo Lights」正火熱展開。這場燈光秀是經典假日燈光展的延續，為遊客帶來別具一格的步行燈光體驗。今年的主題「動物光輝」（Animals Aglow）特別以園內野生動物為靈感，包括大象、鸚鵡、河獺等，呈現出大型動物燈籠的動畫效果。與早期活動以節慶裝飾為主的形式相比，這種全新設計增添了更多魅力和童趣，活動將持續至2025年1月5日。

在「假日大道」，參加活動的遊客有機會邂逅聖誕老人。（主辦方提供）
在「假日大道」，參加活動的遊客有機會邂逅聖誕老人。（主辦方提供）

卡拉巴薩斯（Calabasas）的King Gillette Ranch也迎來了熱鬧的「假日大道」（Holiday Road）。長達近1英里的步行小徑被數千盞燈光和節日裝飾點亮，還有迷你聖誕村莊、巨型節慶裝置和拱門燈飾。參加活動的遊客不僅可以邂逅聖誕老人及聖誕夫人，還能享受美食卡車和節日酒吧供應的各種美味。活動的票價會根據日期和時間有所調整，活動將持續至2024年12月28日。

12月14日，瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）將舉辦年度船隻遊行（Boat Parade ），為節日增添一抹小漁村的溫馨景致。遊客可攜毯子到漁人村（Fisherman's Village）或伯頓查斯公園（Burton Chace Park） ，欣賞約70艘裝飾華麗的船隻競相展現節日燈光秀。活動將於下午5時55分以煙火揭開序幕，船隻遊行則於6時準時開始，無論晴雨均不受影響。

在洛杉磯市中心的Pershing Square，露天滑冰場為這座城市增添了冬季的浪漫氛圍。滑冰場設於高樓大廈環繞的都市中心，遊客可以享受滑冰的奇妙樂趣。門票包含滑冰鞋租賃，但儲物櫃及滑冰輔助工具則需另付費，活動將持續至2025年1月12日。

在聖誕前夜，還可以前往市中心的多蘿西•錢德勒館（Dorothy Chandler Pavilion），參加洛杉磯縣假日慶典，感受溫馨的節日氣氛。這場音樂慶典已經走過65年歷史，匯集了超過20支合唱團、音樂團體及舞蹈隊的精采表演。該表演的免費欣賞時間為下午3時至6時，觀眾可自由進出，無需預訂或購票，同時還提供免費停車服務。

洛杉磯 加州 動物園

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