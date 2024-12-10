南加州各縣經濟回顧展望 就業增長高於全國

南加州六縣明年經濟仍處於正面。圖為近年來成為物流樞紐的內陸地區。（NBC）

南加州 政府協會（SCAG）日前公布「2024年南加 州經濟更新」（2024 Southern California Economic Update）報告。報告顯示南加州經濟整體上與全美及全州其他地區增長步伐一致，2024年就業 增長高於全國其他地區，但集中在少數產業，其中醫療與社會援助、休閒與酒店及公共行政等三個領域占增長的大部分。其他積極消息還包括貿易和旅遊業從新冠肺炎疫情期間反彈，科技業在2022年底至2023年中期大公司大量裁員後保持穩定等。

該報告與經濟圓桌會議（Economic Roundtable）專家合作完成，每年分析南加州各地區經濟狀況，並針對洛縣（LA）、橙縣（Orange）、范杜拉（Ventura）、聖伯納汀諾（San Bernardino）、河濱（Riverside）和帝王（Imperial）等縣做出經濟洞察，回顧過去一年經濟表現，著重未來一年經濟趨勢，協助南加州決策者做好未來經濟規畫。

該報告展望2025年，預計經濟不會出現衰退。2024年經濟優勢，如物流行業增長、大型交通基礎設施開發、醫療與能源計畫及旅遊業提升等，都將延續至2025年。然而，聯邦政府政治變化可能改變區域經濟，特別是在國際貿易、旅遊業及移民等方面。報告還預測，隨著利率下降，地區住房建設與銷售將回暖。

該報告也強調南加州六縣經濟多樣性：

帝王縣：人口增長、失業率降低、大規模投資新地熱及稀有礦物開採，與農業生產等方面持續增加，穩定該縣經濟。

洛縣：身為全美最大的縣及經濟體，在醫療、教育、專業服務及科技相關行業增長預計將持續。

橙縣：該縣多元化產業基礎、高效商業群體及高教育水平的勞動力，將推動該縣明年進一步的經濟增長。

內陸帝國（河濱與聖伯納汀諾縣）：這地區近年來成為西岸物流樞紐，加上人口穩定增長，推動明年經濟擴張。在聖伯納汀諾縣，物流產業提供該縣五分之一的工作。

范杜拉縣：消費者銷售疲軟、低迷的房地產與放緩的就業市場，限制該縣經濟增長。然而部分行業如醫療服務、州及地方政府、專業與商業服務等，預計會推動明年就業增長。此外，該縣科技就業復甦速度快於SCAG區域其他地區。完整報告可上SCAG.ca.gov。