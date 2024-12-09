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「四海同樂 金蛇迎春」 華人春晚1月26日舉行

記者啟鉻／洛杉磯報導
2025「四海同樂 金蛇迎春」美國華人春晚發布會，主辦者與部分參與嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）
2025「四海同樂 金蛇迎春」美國華人春晚發布會，主辦者與部分參與嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）

2025「四海同樂 金蛇迎春」美國華人春節聯歡晚會將於1月26日舉行。主辦者表示，本屆春晚凸顯中華傳統文化和現代藝術相結合，且恰逢中國春節「申遺」成功，更有意義。

主辦者王愛琳是華人聚居城市亞凱迪亞的市議員，她表示，2025「四海同樂 金蛇迎春」美國華人春節聯歡晚會、全球華人菁英獎暨英雄盃頒獎典禮，將於明年1月26日（周日）舉行。每一年春晚都以「四海」為主題，總導演是孫耀寧，在南加舉辦華人春晚20餘年，在華人社區有廣泛影響。

王愛琳說，由她主辦的這場春晚，自2018年開始，至今進入第七個年頭，資金來自社區支持。舉辦華人春晚幾年來，參與者最多時超過900人；近三年來的華人春晚場地，選在亞凱迪亞市舉辦。她也表示，正逢中國春節「申遺」成功，這屆春晚顯得更加有意義，凸顯中華文化傳統和現代藝術相結合。

晚會執行總導演曲美霖表示，目前參與表演的節目正在篩選中，尚未最終確定。根據以往春晚慣例，大致表演的節目有30多個。由於時間限制，對節目長度有控制。節目內容初步安排包括，大提琴演奏、歌曲演唱、舞蹈等，這次晚會突出一些傳統節目，如太極、傳統武術、舞龍舞獅，還有多元化，比如西洋樂、拉丁舞等。曲美霖說，她長期從事音樂劇及晚會編導。目前還擔任話劇「原野」舞台總監、及在不久前結束的「加州華裔媽媽風采大賽」擔任總導演。

參加本屆華人春晚新聞發布會的，還有多位華人僑領及社區組織代表，他們相繼發表感言，預祝春晚圓滿成功。

華人 亞凱迪亞 加州

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