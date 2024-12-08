未檢驗冷凍雞肉曾流入南加好市多 當局籲勿食用

美國農業部發現一批未經進口檢驗的加拿大冷凍雞塊曾流入好市多，已發布公衛警報呼籲消費者避免食用。（取材至abc7電視台）

美國農業部 食品安全檢驗局 (FSIS)4日發布公共衛生警報，提醒消費者注意一批未經進口重新檢驗的即食（RTE）冷凍雞肉產品。由於這批來自加拿大 、未經進口檢驗的雞肉產品已停止供應市場，因此當局未要求召回。

受影響產品為「yummy Dino Buddies Holiday NUGGETS 」麵包屑塊狀裹式白肉雞塊，包裝規格為5磅紙盒裝，標示最佳食用期限為2026年11月6日，批號241556，帶有加拿大機構標記「348」。該批產品先前曾在好市多 (Costco)販售，位於聖塔芭芭拉縣戈萊塔市(Goleta)馬克特廣場大道7095號。

FSIS檢驗人員在檢查中發現，這批產品未按規定接受美國進口重新檢驗。雖然目前尚無經證實的病例，但已有未經證實的不良反應報告。當局提醒消費者，務必檢查家中冷凍庫中是否存有此產品，若發現，應立即丟棄或退回購買地點，切勿食用。

消費者可撥打Maxi消費者關懷中心電話866-866-6164諮詢詳情。此外，消費者若有食品安全相關問題，可撥打美國農業部肉類與家禽免費熱線888-674-6854，或電郵至[email protected]。消費者還可以直接將問題提交至FSIS的線上投訴監控系統，網址為：https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/。