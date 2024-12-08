Target贈小熊玩偶 華人加入排長龍

四款可愛小熊玩偶。（楊先生提供）

7日上午，爾灣 一家Target 門外大排長龍，其中有不少華人 面孔。他們不是為購買某樣熱門商品，而是為了獲得Target免費贈送的可愛小熊。

爾灣市民楊先生表示，他上午9點多就來到該市光譜中心（Spectrum Center）的Target百貨商場，想要領取當天免費派送給Target會員的北極小熊玩偶。楊先生表示，他剛到Target門外，就看到長龍般的隊伍，從店裡排到門口百米外。排了約半小時，他才終於拿到了北極小熊玩偶。

Target這款北極小熊玩偶約手掌大小，它有一個可愛的名字叫做「莓果」（Berry），共有四款獨特設計，分別在11月9日、29日和12月7日、21日送給會員。這四款小熊各具特色，是當季限定，很有收藏意義。第一款小熊帶著紅色針織帽和圍巾，第二款身著花色毛衣，手持雪橇的小熊，第三款身著圍裙手持薑餅人，第四款身穿格子襯衫。

Target目前已經發放了三款小熊，第四款將在12月21日發放給會員。發放小熊的商店僅在特定商店，南加州包括布班克市（Burbank）、洛杉磯市、格蘭岱（Glendale）、西敏市（Westminster）等。華人城市中僅爾灣市的Target參與該活動。完整名單可查詢：https://target.scene7.com/is/content/Target/Slingshot/2024/10/video/1_24_STORE-LIST-FINDER_Holiday_Events-241004-1728064503799.pdf