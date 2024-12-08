橙縣縣委Andrew Do貪汙下台 Janet Nguyen繼任

橙縣新任縣委Janet Nguyen。（Janet Nguyen臉書帳號）

橙縣 縣政委員Andrew Do因貪汙而下台，在補選中以60%得票當選的Janet Nguyen已於4日宣誓就任。

宣誓儀式不公開，監誓人為橙縣警長巴恩斯（Don Barnes）。Janet Nguyen的任期本來要2025年1月才開始，但因為縣委會一致同意提前就任，待1月再補行公開宣誓。

Janet Nguyen曾任加州 參議員，這次轉戰橙縣縣委，還以壓倒性的票數贏過對手、Cypress市議員Frances Marquez。

Andrew Do擔任縣委近十年，最終卻因為盜用新冠紓困 款而下台。他已向法庭認罪，確實將款項多數款項挪到自家名下的越美協會，檢方稱最後只有15%真正用於障者供餐，明年3月開庭宣告刑期。

Janet Nguyen先前告訴LAist，選民投給她是要她來清除Andrew Do的弊病，而她也將做出成績回報選民，不只是連根拔除貪瀆行為，還要確保橙縣不會再發生類似案件。

她強調，她的就任將是橙縣新的一天，也是縣委第一選區的新開始。除了Janet Nguyen的提前就任，橙縣縣委會稍早也正是委任外部法務會計機構，對2019年1月至2024年8月間，County Executive Office、Health Care Agency、OC Community Resources與Social Services Agency的所有帳務進行監察，以確定Andrew Do的影響範圍。