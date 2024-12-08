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香港校友會「港生赴美讀大學獎學金」 12╱30截止申請

洛杉磯訊
香港校友會聯會獎學金截止申請日期為2024年12月30日。（受訪者提供）
香港校友會聯會獎學金截止申請日期為2024年12月30日。（受訪者提供）

香港校友會聯會獎學基金即日起接受「2025年港生赴美升讀大學獎學金」申請，截止申請日為2024年12月30日。得獎者根據實際經濟需要，可獲最高四年全額獎學金。

成立於1996年的香港校友會聯會獎學基金，為社會培育人才，每年提供獎學金嘉惠香港應屆畢業生。使成績優秀，有志到美國求學但家境清貧的學生受惠。

申請入讀南加州大學（USC）及羅徹斯特大學（University of Rochester）者，會獲特別考慮頒予全額獎學金。獎學金金額將根據實際就讀費用，以及受助學生是否持有其他獎助資金進行調整；獎學金期限最長可達四年，取決於受助學生在入學期間的學業成績。

獎學金申請者需是香港永久居民，並非美國公民或永久居民，在香港中學念書最少連續三年，目前為香港全日制學生。此外，成績至少為國際普通中等教育證書（IGCSE）六科A*或A，或SAT I在1300分以上，或ACT 28分以上，或IB文憑試分數或預測分數為40。

關於才能獎學金的條件，申請人需具備適當的學術成績，基金會將特別考慮申請人學習計畫有關的特別成就和資格、創造力及卓越才能。

所有獎學金申請者要在2025年秋季首次成功獲得美國四年制學院或大學的本科課程錄取，並具備證明有實際經濟需要。

獎學金即日接受申請，申請者將經過評審嚴格審核，獎學基金會將派專人進行面談及家訪，瞭解實際情況。有關香港校友會聯會獎學金申請辦法及詳情，請至www.hksaf.org查詢，或致電626-281-8179，截止申請日期為2024年12月30日。

香港 加州大學 美國公民

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