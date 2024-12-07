「大家來寫書」作者 世報洛社歡聚

世界日報從2011年開始推動「大家來寫書」活動，14年出版無數書籍。（記者楊青╱攝影）

世界日報 第14屆「大家來寫書」6日舉辦新書發表會，來自全美各地的作者歡聚洛杉磯世界日報，是分享思想、心靈與人生經歷碰撞的文字和文學碩果盛宴。

本届共有15位作者創作12本新書。南北加州和全美各地的作者以及他們的家人幾乎悉數到場，數位因路途遙遠不克前來的作者，也分別透過家人或視頻分享創作心路歷程和出書喜悅，並向世界日報送上感謝。北美和南加州多個華人 寫作協會會長參加新書發表會，並向作者們送上祝賀。 來自加州和全美各地的新書作者和家人以及南加州文友6日歡聚世界日報，共慶第14屆「大家來寫書」新書發表。（記者楊青╱攝影） 世界日報從2011年開始推動「大家來寫書」活動，14年出版無數書籍。（記者楊青╱攝影） 世界日報從2011年開始推動《大家來寫書》活動，14年出版無數書籍。（記者楊青╱攝影）

6日參加新書發表簽名的作者中，100歲人瑞劉夢梅在女兒女婿和遠道從德國來的侄子的陪同下分享她的出書喜悅。她說︰「100歲出書，真是太高興了。」這位12月3日剛過百歲生日的長輩表示，自己一生中寫過不少學術論文，但是將自己一生經歷寫成書，是第一次，她說，希望家人記住，家裡曾有一位活到100歲的老奶奶。 新書作者與世界日報社長于趾琴（右三）愉快留影。（記者楊青╱攝影） 世界日報從2011年開始推動「大家來寫書」活動，14年出版無數書籍。（記者楊青/攝影）

洛杉磯世界日報社長于趾琴特別為新書作者準備聖誕禮物和節日賀卡，感謝大家對寫書活動的參與。她表示，今年誕生的12部新書，每一本都讓人感受到作者為此付出的心血，每一本書都是作者和讀者間的靈魂對話，凝聚作者的生活、文化傳承、創意與想像。今年的新書主題非常多元，從探討現代社會議題，到深刻的個人旅程，彰顯華人移民 對生活與未來的體驗與探索。她特別感謝參與寫書的作者們，感謝大家用文字點亮世界，感謝現場的每一位讀者、嘉賓和文友，因為大家的熱情，使書的力量更加深遠。 世界日報社長于趾琴感謝大家對「大家來寫書」活動的大力支持。（記者楊青╱攝影）

于趾琴表示，世界日報從2011年開始推動大家來寫書活動，目的不是賺錢，而是希望通過推動華人移民寫書活動，保持華人的文化和語言；通過每一位移民獨一無二的經歷，分享華人移民奮鬥歷程中的挑戰以及克服困難的經驗，幫助新移民找到在異國他鄉的歸屬感；也希望透過寫書為族群發聲，向主流社會講述華人的經歷和價值觀；希望通過華人故事，促進社會對話，促進社會對種族議題的包容與尊重。

她表示，寫作和出書也是個人成長和心靈療癒，不僅有助紓解內心壓力，帶來心靈的釋放和成長；也是文化保護和傳承，是個人與社會對話的開端，內心的探索，透過文字讓自己的聲音更響亮，為未來的世界提供靈感與智慧，對華人移民具有深遠的價值和意義。 世界、北美和南加州華人寫作協會的會長參加6日的新書發表會並向作者們表示祝賀。（記者楊青╱攝影） 今年部分作者和他們的新書。（記者楊青╱攝影）

「大家來寫書」自2011年開辦以來，獲得踴躍響應，全美華裔民眾為個人或家族留下文字及圖片紀錄，這些紀錄保留華裔在美洲大陸紮根的歷史和移民後的生活，內含很多「人」的故事。洛杉磯加大中國研究中心前主任閻雲祥教授曾表示，若干年後，這些書所寫的故事，將會是學界研究華人新移民最好來源。