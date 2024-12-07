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范杜拉縣24歲男持斧砍死弟弟 疑似有精神問題 被捕時全身赤裸

洛杉磯訊
24歲的Zuberi Sharp被逮捕時全身赤裸。（KTLA電視台）
24歲的Zuberi Sharp被逮捕時全身赤裸。（KTLA電視台）

加州范杜拉縣（Ventura）Newbury Park發生駭人聽聞的殺人事件，一名被捕時手持斧頭的全裸男，涉嫌殺害15歲的未成年人，兩人疑似親兄弟。嫌犯父親曾是殺人犯，他在2007年，用砍肉斧將一名六歲男孩殺死。

KTLA5電視台報導，5日晚約8時，警方接到報案電話，立即派警車與救護車前往Jeanne Court 400號街區的一棟住宅。當時一名15歲的未成年頭部受鈍器擊打，送往醫院後搶救無效死亡。根據KTLA 5電視台記者在案發現場的採訪，鄰居透露，被害者是這家人的小兒子，是坐輪椅的殘疾人；而行凶的是這家長子，疑似有精神問題。「有一年多認不清現實」。

警方的搜索，從案發住宅擴大至周邊，最終在附近的Newbury Park高中橄欖球場逮捕嫌犯。根據洛杉磯時報報導，嫌犯是24歲的Zuberi Sharp，被逮捕時全身赤裸。嫌犯父親是2007年用砍肉斧殺害六歲男童Sev'n Molina的Calvin Sharp。他被判無期徒刑，目前在監獄服刑，不得假釋。

KTLA電視台6日獲得的執法人員通訊語音顯示，Zuberi Sharp殺人時用到的兇器，很可能是一把斧子。在逮捕他時，他手中持斧。

在Zuberi Sharp闖入Newbury Park高中時，校園裡有諸多學生團體在活動。逮捕行動導致該校園封鎖約15分鐘。

Jeanne Court 400號街區發生一起凶案。（KTLA電視台）
Jeanne Court 400號街區發生一起凶案。（KTLA電視台）

加州 監獄 南加

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