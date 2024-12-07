華裔市議員吳桐淮 二度就任西柯汶那市長

西柯汶那市華裔市議員吳桐淮（左）再次獲任市長。（Tony Wu提供）

南加 西柯汶那市（West Covina）華裔 市議員吳桐淮（Tony Wu）在5日晚市議會上，再次獲任市長。這是他任職市議員以來，第二次榮任西柯汶那市市長。他強調，將著重發展城市經濟、公共安全、社區參與以及生活品質。他還感謝家人及親友的支持，也感謝廣大市民對他的包容。

西柯汶那市華裔市議員吳桐淮，自2016年開始擔任市議員，期間連任一次已任職近8年，也是該市歷史上首位獲選市議員的台灣移民。

吳桐淮在就職儀式上說︰「作為市長，再次獲得這個榮耀，我深感謙卑，並對大家賦予我的信任心存感激。我期待為熱愛的城市服務。」西柯汶那市不僅是一個地方，更是一個社群，一個充滿活力、多元化的社區，它展現南加州 的最佳風貌。從繁榮的商業到適合家庭居住的社區，這個城市充滿潛力與自豪。

吳桐淮表示，他重申對每一位居民的承諾。保證不懈努力，確保城市安全、繁榮且包容。共同推動經濟發展，支持本地企業，吸引新投資，創造更多成長機會；公共安全，加強對警察、消防和應急服務的資源支持，讓每位居民都能感到安心；社區參與，傾聽居民聲音，解決居民關切，並促進開放且透明的政府運作；生活品質，改善基礎設施、公園及公共服務，讓城市成為一個更適合居住、工作和養家的地方。他承諾與市議會、社區領袖及市民攜手合作，實現共同願景。

他還強調︰「展望未來，讓我們記住，團結是力量來源。經過共同努力、尊重彼此差異，並專注團結，可以實現偉大成就。」