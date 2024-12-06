風靡全球氣球藝術展 洛杉磯亮相

風靡全球的氣球藝術展「Let's Fly」帶來震撼視覺盛宴。（世說新聞團隊╱攝影）

風靡全球的氣球 藝術展「Let's Fly」即日起在洛杉磯 播佑岡（Boyle Heights）拉開帷幕。本次展覽集結全球21位傑出藝術家的氣球裝置藝術作品，包括Filthy Luker、Tadao Cern、MyeongBeom Kim和Ouchhh等，共同打造結合藝術、科技與未來感的視覺盛宴。

視頻來源：世說新聞團隊製作

藝術奇幻旅程：沉浸式的多重感官體驗

本次「Let's Fly」展覽主題為「藝術無邊界」(Art has no limits)，以「空氣」為核心媒介，結合洛杉磯的獨特文化，展現多樣化藝術形式，讓參觀者沉浸在奇幻的藝術宇宙中。展覽作品從可觸摸的巨型泡泡、色彩斑斕的LED隧道，到充滿未來感的VR旅程及震撼的光影秀，呈現出無與倫比的創意與視覺衝擊。

踏入展區，參觀者便穿越彩色氣球城堡，開啟藝術之旅。每件作品的入口處，都設有藝術家介紹及作品背景，讓參觀者在欣賞作品同時，深入了解其創作理念。例如，藝術家SpY創作的黑色充氣圓圈裝置，隨音樂律動，仿若翩然起舞；另一個由氣球構成的迷宮，則讓參觀者探索未知，啟發無窮思考與想像。

展覽最引人注目的作品之一，是名為「Hyperstellar」的大型裝置藝術。這件作品設置在四面屏幕環繞的寬敞大廳中央，池內滿是黑色海洋球，參觀者可以在池中互動、拍照。隨後，房間內的動畫及燈光秀，營造出宛如宇宙奇觀般的視覺效果，讓人仿若置身浩瀚星河之中。

展覽還包括泡泡屋、卡通玩偶、氣球生命樹等，讓人感受藝術與趣味結合的魅力。最令人驚艷的，是曾於2023年火人節（Burning Man）首次亮相的LED蝴蝶雕塑「Mariposa」。這件由加州 藝術家Christopher Schardt創作的巨型雕塑，擁有超過3萬9000顆全彩LED燈，呈現出華麗而生動的燈光效果。在「Let's Fly」展覽中，這隻巨型蝴蝶在觀眾頭頂翩然盤旋，光影與色彩完美交融，為展覽增添科技與藝術相結合的震撼體驗。Schardt的創意作品曾在史密森尼學會、紐約哈德遜廣場以及2020年杜拜世博會展出，本次是首次為洛杉磯觀眾帶來其充滿未來感的藝術創作，吸引無數目光。

互動性與拍照打卡聖地

「Let's Fly」展覽不僅適合藝術愛好者，也是家庭、親子及朋友共遊的理想選擇。展覽中設有多處專門的拍照打卡區域，每一件作品都是夢幻照片的絕佳背景。不少作品更具高互動性，參觀者可參與其中，化身為藝術品的一部分，體驗從視覺到觸覺的多重感官樂趣。在展覽的尾聲，參觀者可前往紀念品區選購周邊商品，或者在甜品與飲品區稍作休憩，為整個展覽旅程劃下完美句點。

風靡全球、熱播劇同款 吸引眾多名人打卡

自2021年羅馬首展以來，氣球博物館「Let's Fly」已吸引超過440萬名遊客，足跡遍布巴黎、馬德里、倫敦、紐約和巴塞隆納等城市，成為風靡全球的藝術盛事。該展覽也成為許多名人、網紅爭相打卡的地點，例如周杰倫的太太、天王嫂昆凌在倫敦旅行時，就特別分享這個夢幻繽紛的氣球世界，並表示「早就想去打卡」。氣球展過去在巴黎展出時，還曾出現在Netflix熱門影集「艾蜜莉在巴黎」中，一度成為火遍網路的热议焦點。