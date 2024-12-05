1.5億年旅程 從侏羅紀到現代園區

工人正在布拉福鎮將密封好的齧塔莉化石裝車。（洛杉磯縣自然歷史博物館提供）

時間：1億5000萬年前 地點：勞亞大陸

齧塔莉（Gnatalie）的大嘴一張，在遍布苔蘚的地面上留下一道弧形缺痕，她的恐龍 顎含住了她的獵物，然後抬起頭，移動相對輕巧的身軀往另一區蕨類出發。

侏羅紀晚期的史前勞亞大陸（Laurasia，原始歐亞陸塊），恐龍已存在了8500萬年，齧塔莉是數量眾多草食動物群的一員，每天穿梭於松柏、銀杏、木賊蕨、南洋杉之間。

齧塔莉體重10噸、身長75呎，長頸與長尾形成絕佳的平衡，附近的群體則有吃素的甲龍與吃葷的異特龍，另外還有小到不行、到處亂竄的哺乳類。

許久之後，齧塔莉以化石型態將會來到洛杉磯 縣自然歷史博物館 （Natural History Museum of Los Angeles County），但是當時的洛杉磯還是一片處於淺海的爛泥地。

不過，齧塔莉身上還有許多未解之謎：她的性別，雖然本文依命名暫稱為「她」；也不知道她的死因是生病、受傷或只是年歲到了；但我們知道的是，她活了30年，躺下後就再也沒起來過。

自然將她的皮肉化去，骨架則被水沖到沙地，最後在一堆淤泥中變成了化石。 古生物學家正在發掘齧塔莉等生物的化石。（洛杉磯縣自然歷史博物館提供）

時間：8000萬年前至5000萬年前 地點：拉臘米迪亞古大陸

拉臘米迪亞（Laramidia）地面上的生物來來去去，但齧塔莉安詳地躺在沉積層裡，數千年如一日，只差在泥土變成了岩石。齧塔莉骨架的有機物由礦石替代。

當地因為火山運動產生了大量綠鱗石（celadonite），因此齧塔莉變成了綠色。就算地表的恐龍滅絕，但地下的齧塔莉依然完好。

時間：600萬年前 地點：北美大陸

地殼運動分開陸塊，海洋面積變大，北美大陸開始出現後人稱之為大峽谷等的地景奇觀。齧塔莉則置身於紀念碑谷（Monument Valley），位於數百萬年後的猶他州與亞利桑納州之間。 齧塔莉化石的加固。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝） Research Casting International的蒸氣龐克一景，技師正在為齧塔莉做最後的調整。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）

時間：2007年 地點：猶他州

漫長的歲月過去，原本恐龍同輩暢行的地區，變成了人類口中的科羅拉多高原（Colorado Plateau）。

最近的村落也有了名字布拉福（Bluff, Utah），就連很遠的沙漠考古站裡也開始出現古生物學家。

學者查看的不是岩石本身，出乎意料呈現綠色的齧塔莉。 齧塔莉的尾巴。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝） 古生物學家齊雅皮在Research Casting International庫房檢視齧塔莉。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝） 進駐NHM Commons之後的齧塔莉。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）

時間：2008年至2019年 地點：猶他州

古生物學家在自然歷史博物館恐龍研究所（Dinosaur Institute）的主任齊雅皮（Luis Chiappe）的帶領下重回原地，還帶了發電機、帳篷、電鑽與牙科工具。在一堆蚊蚋中，他們開始挖掘齧塔莉。

第一項發現是根受損的腿骨，之後其他骨骼陸續出土。

這片岩石下不只有齧塔莉，還有其他蜥腳亞目的同類，圓頂龍屬、鱷亞科、甲龍屬與鳥腳亞目的恐龍，他們都是在1億5000萬前被沖刷到此地的。

專家們每年夏季都會來一趟，不過許多的化石連他們都難以辨認，但有種神秘恐龍比其他動物的化石更多也保存的更好。

最後這個恐龍定名為「齧塔莉」（gnat-Natalie，Gnatalie），因為附近的蚊蚋讓人印象太深刻。

泛綠的齧塔莉，每塊骨骼都嚴密包裝，用卡車送到700哩外、位在博覽公園（Exposition Park）的自然歷史博物館。

時間：2008年至2022年 地點：洛杉磯縣

洛縣的自然歷史博物館一處沒有對外開放的區域，標本製作師開始清理、測重、歸類各個化石。這時的齧塔莉還是的沒露出全貌的謎。

初步整理完數百片的化石後，工作人員大概有了個雛形，知道他們發現了蜥腳亞目的恐龍，長頸、長尾的四腳動物。這個怪異的恐龍有著重龍屬的脖子，卻有梁龍屬的脊梁，整個身形推估起來，齊雅皮大概知道齧塔莉是一種第一次被發現的恐龍。

考古學界很難發現完好無缺的恐龍，齧塔莉也不例外。但是從已經發現的骨骼上，古生物學者拼湊出的齧塔莉的大概形貌，透過電腦運算，齧塔莉的內部骨架億萬年來首度完整呈現。

齧塔莉的歸宿，自然歷史博物館有個構想，他們的新迎賓大廳正要啟用，開闊的空間正好需要一個大個頭的展品，最好的選擇當然這世界獨一無二的綠恐龍。

於是這兩百塊骨頭又被打包，進行2600哩的北征。 2007年後，數百人在十年間持續挖掘化石。（洛杉磯縣自然歷史博物館提供）

創辦人梅伊（Peter May）等人在庫房的最後方，讓齧塔莉在躺了1億5000萬年後，終於又站起來了。齧塔莉的頭偏右、尾巴偏左，給人她正在轉頭看某件東西的印象。

350塊骨頭組成的骨架，三分之二是化石，其他則是3D列印的複製品，每一塊都手工上色，以配合化石的色調。

Research Casting International 的人忙著檢視還有那些部分需要補強，洛杉磯來的博物館員工則忙著標記未來該怎麼放。

負責展覽的副總Chris Weisbart說，他們希望每個看到齧塔莉的人，都會因此想要更瞭解她。

齧塔莉將會站在特製的平台上，除了能讓民眾看得更清楚，也避免熱情過頭的人跳起來去摸一把。

多數時候，齧塔莉天生的骨骼決定了她的站姿，但某些部分則要靠人來擺。有一次。齊雅皮、梅伊與人在葡萄牙里斯本的學者摩丘（Pedro Mocho）在ZOOM會議討論起來，因為齧塔莉的一塊尺骨位置感覺怪怪。 齧塔莉的暫時頭骨。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝） Research Casting International暫時存放化石的架子。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）

摩丘最後說，「尺骨角度很怪」，因此整隻前腳都要調整。尷尬地齊雅皮回答，「那我們有很多事得做了」。梅伊則一語雙關地笑說，「時間很多啦」。

時間：2024年地點：洛杉磯縣

11月24日，洛縣自然歷史博物館的新迎賓大廳NHM Commons啟用，7500 expansion.

今年稍早，館方公開為綠恐龍徵名，但是Sage（鼠尾草）、Olive（橄欖枝）都未獲青睞，反倒是古生物學家的稱呼Gnatalie（齧塔莉）大受歡迎。

齧塔莉未來都將留在大廳裡歡迎每一位訪客，頭朝向面對Lucas Museum 預定地的窗戶。身高越矮的人，看齧塔莉的角度越好，因此小孩會比爸媽更開心。嗯，齧塔莉腳邊又會有一堆哺乳類亂竄了。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Corinne Purtill。原文連結：

https://www.worldjournal.com/wj/preview/121359/8405492?mt=1733373133570#:~:text=https%3A//www.worldjournal.com/wj/preview/121359/8405492%3Fmt%3D1733372930175